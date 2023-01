CGTN: Odczyt wierszy i noworocznych życzeń w ramach wielojęzycznej, zintegrowanej kampanii CGTN

PEKIN, 3 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Uruchomiona w 2022 r. kampania CGTN pod nazwą „Przeczytaj wiersz" zapoczątkowała serię specjalnych wydarzeń, które odbyły się w ramach Festiwalu Qixi (w sierpniu), Festiwalu Środka Jesieni i Międzynarodowego Dnia Pokoju (oba wydarzenia we wrześniu), a także wydarzeń planowanych na 2023 r.

Trzynastu ambasadorów i przedstawicieli z Gwinei Bissau, Sri Lanki, Gujany, Meksyku, Urugwaju, Algierii, Jordanii, Ekwadoru, Malawi, Gwinei, Egiptu, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz kobiet (UN Women), Rosyjskiego Centrum Kultury w Pekinie oraz organizacji wyspecjalizowanej ONZ na rzecz oświaty, nauki i kultury (UNESCO) przyjęło zaproszenie CGTN do przeczytania wierszy i złożenia noworocznych życzeń.

Smriti Aryal, przedstawicielka UN Women w Chinach, przeczytała wiersz pt. „What I will" („To, co zamierzam"), napisany przez Suheir Hammad, aby podzielić się swoim stanowiskiem, siłą, odwagą i niezłomnością. „Nie zapomnę, skąd pochodzę. Zrobię swój własny bębenek. Otoczę się najbliższymi. Nasz śpiew będzie tańcem, a nasze głosy będą odbijać się echem" ‒ tak brzmiał fragment wiersza.

António Serifo Embaló, ambasador Gwinei Bissau w Chinach, przeczytał wiersz pt. „Sea, sea and sea" („Morze, morze i morze") autorstwa Eugénio de Andrade: „Czasami morze jest białą materią lśniącą pośród skał. Czasami staje się małym, pięknym kwiatem, który zamknięty w mej dłoni, rozwija się pod palcami".

Hassane Rabehi, ambasador Algierii w Chinach, przeczytał wiersz pt. „My motherland, I love you beyond imagination" („Ojczyzno moja, kocham cię bardziej, niż można to sobie wyobrazić"), nawiązując do głębokiej przyjaźni między Chinami a Algierią. „Przyjaźń między Chinami a Algierią będzie trwała wiecznie, dla wspólnych interesów ludzkości, przyjaźń wszystkich krajów na świecie będzie trwała wiecznie" ‒ jak mówi fragment wiersza.

Globalna kampania internetowa „Przeczytaj wiersz" jest głównym elementem drugiej edycji wielojęzycznego, zintegrowanego programu CGTN „Poezja ponad barierami". Wyemitowano ją w internecie 1 stycznia 2023 r.

„Poezja ponad barierami" to program wymiany międzykulturowej zainicjowany przez CGTN, który przełamuje barierę językową poprzez narrację i recytację poezji z różnych krajów i od różnych twórców. Wykorzystuje on poezję, aby opowiedzieć historię pięknej miłości, szczerej przyjaźni, nieustraszonej odwagi, chęci do życia, pochwały dla natury i marzeń o pokoju na świecie.

W ramach drugiej edycji programu „Poezja ponad barierami" wyemitowane zostanie siedem odcinków pod hasłami: przyjaźń, pokój, życie, umysł początkującego, miłość i odwaga, powrót i marzenie.

Kampania będzie realizowana globalnie na wszystkich platformach CGTN, na nowych platformach medialnych CMG oraz na platformach międzynarodowych w formie globalnych działań związanych z upowszechnianiem poezji oraz filmów dokumentalnych poświęconych poezji, między innymi w celu promowania emocjonalnej wymiany międzyludzkiej na szczeblu międzynarodowym.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Poems-and-New-Year-blessings-preheat-for-CGTN-s-cultural-product-1g9VGSDd5zG/index.html

