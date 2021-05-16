CGTN: Охрана водных ресурсов -- один из приоритетов китайского проекта по переброске вод

Си Цзиньпин выступил с этим заявлением на симпозиуме по обеспечению дальнейшего качественного развития проекта, который состоялся в городе Наньяне провинции Хэнань (Центральный Китай) по итогам начавшейся в среду инспекционной поездки.

Он призвал к обеспечению экологической безопасности и содействию сбалансированному территориальному распределению водных ресурсов Китая.

3000 озер Сиху, 120 миллионов человек

Проект переброски вод с юга на север соединит реки Янцзы, Хуайхэ, Хайхэ и Желтую реку. Его целью является обеспечение постоянного решения проблемы нехватки воды на севере Китая за счет ее переброски из богатых водой южных регионов.

Этот грандиозный проект включает три маршрута переброски вод, два из которых — восточный и центральный — были введены в эксплуатацию в 2013 и 2014 годах соответственно в рамках первого этапа. Западный маршрут пока находится на стадии подготовки к строительству.

По состоянию на начало апреля текущего года в рамках осуществления этого проекта в северные районы страны было переброшено 41,8 млрд кубометров воды, что эквивалентно объему воды почти 3000 озер Сиху — знаменитого живописного водоема в районе города Ханчжоу, расположенного в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Непосредственную пользу от его реализации ощутили более 120 миллионов человек.

Инспекционная поездка Си Цзиньпина и симпозиум были проведены в тот момент, когда Китай приступает к планированию и реализации следующего этапа проекта. В соответствии с 14-м пятилетним планом социально-экономического развития Китая (2021-2025 гг.) и Долгосрочными целями развития страны на период до 2035 года, в ближайшее время будут сделаны шаги по дальнейшему развитию восточного и центрального маршрутов проекта параллельно с оценкой планов по прокладке западного маршрута.

Подробно остановившись на том, как дальше развивать проект на научной основе, Си Цзиньпин призвал участников симпозиума приложить усилия для совершенствования управления спросом и предложением, максимального увеличения преимуществ проекта, уделения приоритетного внимания охране водных ресурсов и усиления мер по охране окружающей среды. Он также подчеркнул необходимость активизации усилий по созданию национальной сети водоснабжения и обеспечению национальной водной безопасности.

Си Цзиньпин воздает должное готовности местных жителей к самопожертвованию

Место, выбранное Си Цзиньпинем для проведения симпозиума, играет значительную роль в проекте переброски вод. Город Наньян, расположенный на юго-западе провинции Хэнань, граничит с провинцией Хубэй и является отправной точкой центрального маршрута, по которому вода из водохранилища Даньцзянкоу в Центральном Китае перебрасывается на север в Пекин и Тяньцзинь через провинции Хэнань и Хэбэй.

Более 40 крупных и средних городов получают воду в рамках проекта, а в Пекине около 70% воды поступает в водопроводные сети из водоканала, проходящего по центральному маршруту.

В целях реализации проекта свыше 345 тысяч человек, проживающих в районе водохранилища Даньцзянкоу, покинули свои дома и переехали более чем в 600 построенных правительством деревень. В четверг Си Цзиньпин посетил одну из таких деревень, где встретился с переселенцами.

В деревне Цзоучжуан уезда Сичуань он воздал должное самопожертвованию жителей деревни, попавшей в зону затопления, и пожелал им благополучия на новом месте. Он отметил, что переселенцы заслуживают благодарности со стороны тех, кто пользуется плодами этого проекта, и всего народа Китая.

На прошедшем в пятницу симпозиуме Си Цзиньпин призвал местные власти серьезно подойти к разработке экономических планов следующего этапа реализации проекта и свести к минимуму число вынужденных переселенцев.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-14/Xi-convenes-symposium-on-advancing-water-diversion-project-development-10g4Sd3Te5W/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=sXEqjz7sqEI

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SOURCE CGTN