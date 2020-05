CGTN: oportunidades para desenvolvimento econômico em meio à crise

Xi deu instruções quando se reuniu com assessores políticos do país do setor econômico e uniu-se a um grupo de discussão durante a terceira sessão do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

O presidente também pediu que sejam implementadas iniciativas para se criar uma sociedade moderadamente próspera em todos os sentidos e erradicar a pobreza.

Construir uma economia mundial aberta

Xi afirmou que a economia da China vive uma etapa crucial de transformação do seu modo de crescimento e está otimizando sua estrutura, e que as perspectivas são boas.

Afirmou também que a economia da China está sofrendo pressões, com desafios e dificuldades em termos estruturais, institucionais e cíclicos, e acrescentou que a COVID-19 também impactou a economia.

O presidente ressaltou que a situação econômica da China deve ser analisada de um ponto de vista abrangente, racional e de longo prazo, e pediu que sejam implementadas iniciativas para criar uma economia mundial aberta.

Para impulsionar o crescimento econômico, Xi destacou os esforços na promoção da inovação em ciência e tecnologia, e a aceleração do desenvolvimento de setores emergentes estratégicos, como economia digital, a fabricação inteligente e novos materiais.

O presidente destacou também a grande resiliência da economia chinesa e o amplo espaço para políticas e ferramentas para estabilização do crescimento econômico.

Agricultura, empresas privadas e emprego

Xi enfatizou o papel fundamental da agricultura, a importância de fornecer apoio às empresas privadas e de garantir o emprego.

Pedindo mais iniciativas no setor agrícola, Xi afirmou que para um país tão grande quanto a China, com uma população de 1,4 bilhão, não se deve nunca esquecer nem enfraquecer o papel fundamental da agricultura.

O presidente disse também que graças ao contínuo fornecimento de grãos e produtos agrícolas complementares importantes, a China manteve a estabilidade social durante a pandemia, e reiterou a meta de retirar da pobreza os residentes pobres das áreas rurais.

Além disso, incentivou as empresas privadas a superar as dificuldades e explorar mais oportunidades em épocas com condições diferentes.

A China continuará promovendo um ambiente facilitador para o desenvolvimento do setor privado e garantindo que as empresas privadas possuam igualdade de acesso a fatores de produção e apoio político, como afirma um relatório de trabalho do governo que será examinado na assembleia legislativa na sexta-feira.

Para garantir o emprego, o ministério de Recursos Humanos e Segurança Social da China ajudou mais de 10.000 empresas-chave e locais a recrutar quase 500.000 pessoas para garantir a produção sistemática de materiais médicos e de necessidade básica no primeiro trimestre de 2020.



Segundo o ministério, um programa de seguro-desemprego permitiu que mais de três milhões de empresas recebessem reembolsos num total de 38,8 bilhões de yuans (US$ 5,48 bilhões), e beneficiou quase 81 milhões de empregados em todo o país.

FONTE CGTN

