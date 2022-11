CGTN: Os números de uma década: uma viagem pela modernização da China

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- À medida que a China olha para o futuro após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), vamos contar como o país mais populoso do mundo destacou-se durante a última década em sua jornada de desenvolvimento econômico, político, cultural, social e ambiental.

Economia

Uma análise dos dois últimos Planos de Cinco Anos (PCAs) mostra que o desenvolvimento econômico rápido e sustentável e a reestruturação industrial tornaram-se dois dos principais focos do período entre 2011 e 2015, enquanto o 13º PCA (2016-2020) teve como objetivo manter uma taxa de crescimento de média a alta.

Enquanto o PIB da China mais do que dobrou na última década, a contribuição de seu crescimento econômico para a economia mundial é de 18,5%.

Além disso, a China deu saltos substanciais no desenvolvimento científico e tecnológico, construindo sua própria estação espacial para futuras colaborações internacionais e lançando missões para a Lua, Marte e outros lugares.

Política

A China adotou seu primeiro Código Civil em 2020, após uma jornada de 66 anos. Durante a compilação, foram angariados 1,02 milhão de conselhos de cerca de 425 mil pessoas.

A China também melhorou seu ambiente de segurança, com o senso de segurança das pessoas chegando a 98%, de acordo com uma pesquisa.

Além disso, embora a adesão ao PCCh tenha aumentado, a participação de entidades não relacionadas ao PCCh, principalmente no processo consultivo, também aumentou.

Sociedade

A China alcançou um de seus "dois objetivos centenários": tornar-se uma "sociedade moderadamente próspera" em 2021. Uma das lutas mais significativas foi eliminar o flagelo da pobreza absoluta.

Falando em saúde, a expectativa de vida média da China aumentou de 74,83 anos em 2010 para 78,2 anos em 2021. Embora as taxas de mortalidade continuassem a cair, um grande número de pessoas foi atendido pela cobertura da previdência social.

Diante da COVID-19, a China priorizou as vidas humanas, em detrimento dos ganhos econômicos, por meio de sua política dinâmica de zero-COVID e promoveu as vacinas como bens públicos globais.

Além disso, a duplicação dos gastos no setor educacional na última década e a universalização da educação obrigatória gratuita de nove anos podem ser parte da razão pela qual a taxa de alfabetização da China esteja a apenas 2,67 pontos percentuais de atingir a taxa absoluta de 100%.

Cultura

Na última década, o governo adotou uma série de iniciativas não apenas para atender às necessidades culturais contemporâneas das pessoas, mas também para preservar a história, construindo infraestruturas como bibliotecas, museus e galerias.

A China também tem feito o possível e o impossível para promover uma forte cultura de esportes e condicionamento físico, avançando com suas estratégias nacionais de Condicionamento Físico para Todos, Iniciativa China Saudável e Transformando a China em um País Forte nos Esportes.

Meio ambiente

A promessa da China de atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e de alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060 se intensificou após uma década de progresso conquistado na redução de sua dependência do carvão, mudando para fontes alternativas de energia, aumentando a cobertura e a biodiversidade florestais e dando uma série de passos para mitigar as mudanças climáticas.

FONTE CGTN

