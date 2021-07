CGTN: osiągnąwszy cel „Xiaokang", KPCh zobowiązuje się do przewodzenia narodowi chińskiemu w dążeniu do lepszego życia i odnowy

Xi, równocześnie pełniący funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, przyrzekł, że KPCh będzie przewodzić narodowi chińskiemu w dążeniu do lepszego życia i narodowego odmłodzenia.

Założona w lipcu 1921 r. z nieco ponad 50 członkami, KPCh rozrosła się do największej na świecie partii politycznej zrzeszającej ponad 95 milionów członków.

Partia wyznaczyła dwa cele na obecne stulecie: Pierwszym z nich była budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach do 2021 r., kiedy to KPCh będzie obchodzić setną rocznicę powstania, a drugim - przekształcenie Chin w wielki nowoczesny kraj socjalistyczny we wszystkich aspektach do połowy wieku, gdy świętowane będzie stulecie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

Od udręki do „Xiaokang"

Xi przypomniał historyczne tło powstania KPCh i wyjaśnił rolę, jaką odegrała ona w narodowych zmaganiach na rzecz odnowy.

Po wojnie opiumowej w latach 40. XIX wieku Chiny stopniowo stawały się społeczeństwem półkolonialnym, półfeudalnym i przeżywały intensywne upokorzenia, wskutek czego naród doznał wielkiego bólu, zauważył Xi. „Od tego czasu odrodzenie narodowe było największym marzeniem Chińczyków i chińskiego narodu".

Po serii nieskutecznych prób „ratowania narodu", gdy kraj pilnie potrzebował nowych pomysłów i nowej organizacji do pokierowania całym procesem powstała KPCh, dodał.

„Od momentu założenia, Partia uczyniła dążenie do szczęścia narodu chińskiego i jego odbudowy swoim dążeniem i misją" – powiedział.

Xi podsumował spektakularne wysiłki i sukcesy Partii w zakresie prowadzenia szeregu rewolucji i modernizacji kraju, a szczególnie kontynuacji reform i otwarcia od 1978 roku, które nazwał „kluczowym posunięciem w uczynieniu Chin tym, czym są dzisiaj".

Chiny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były stosunkowo biednym krajem, stały się drugą, co do wielkości gospodarką świata z produktem krajowym brutto (PKB) przekraczającym 100 bilionów juanów (około 15 bilionów dolarów) i PKB na jednego mieszkańca powyżej 10 000 dolarów. Państwo to zadeklarowało zwycięstwo w eliminacji skrajnego ubóstwa w całym kraju do końca 2020 roku.

Podkreślając sukcesy w budowaniu społeczeństwa „Xiaokang" oraz pozostałe osiągnięcia, Xi oświadczył, że Partia i naród pokazały światu, że „narodowe odrodzenie Chin stało się historyczną nieuchronnością".

Bliskie relacje KPCh z obywatelami

Xi podkreślił bliskie relacje łączące KPCh z narodem, wskazując, że Partia „zawsze reprezentowała podstawowe interesy wszystkich Chińczyków".

„Każda próba oddzielenia Partii od narodu chińskiego lub nastawienia narodu przeciwko Partii jest z góry skazana na niepowodzenie" - ostrzegł.

Z uwagi na to, że Chiny rozpoczynają nową podróż w kierunku socjalistycznej modernizacji, prezydent zobowiązał się, że KPCh będzie nadal praktykować skupioną na ludziach filozofię rozwoju, uwzględniać ludzkie problemy i promować wspólny dobrobyt dla wszystkich.

„W nadchodzącej podróży musimy polegać na ludziach, ponieważ to oni tworzą historię" - powiedział.

Filozofia rozwoju skoncentrowana na narodzie została przedstawiona przez Xi na piątej sesji plenarnej 18 Komitetu Centralnego KPCh w październiku 2015 roku. Zgodnie z nią, rozwój Chin musi być skierowany do ludzi i przez nich napędzany, zaś jego owoce dzielone między obywateli.

Idea ta została ponownie zaakcentowana w najnowszym chińskim planie rozwoju - Zarysie 14-tego Planu Pięcioletniego (2021-2025) Narodowego Rozwoju Gospodarczego i Społecznego oraz Celach Długoterminowych do roku 2035. W dokumencie tym zobowiązano się do dalszej poprawy warunków życia obywateli poprzez dążenie do zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju o najwyższej jakości.

Zaangażowanie Chin w pokojowy rozwój

Xi omówił również główne zasady chińskiej polityki zagranicznej i wizję stosunków międzynarodowych. Powtórzył wezwanie do budowania wspólnoty opartej na solidarnej przyszłości dla ludzkości i podkreślił zaangażowanie kraju na rzecz pokoju.

„Naród chiński nie nosi w swoich genach znamion agresji czy hegemonii – powiedział Xi. - Chiny zawsze dokładały starań, aby zabezpieczyć pokój na świecie, przyczynić się do światowego rozwoju i zachować porządek międzynarodowy".

Chiny pozostaną zaangażowane na ścieżce pokojowego rozwoju, powiedział. Będą „promować najwyższej jakości rozwój Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) poprzez wspólne wysiłki oraz wykorzystywać najnowsze osiągnięcia Chin w rozwoju, aby zapewnić światu dodatkowe możliwości" - dodał.

Zaproponowana przez Xi w 2013 roku koncepcja BRI, na którą składają się Jedwabny Pas Gospodarczy i Morski Jedwabny Szlak XXI wieku, ma na celu budowę sieci handlowych i infrastrukturalnych łączących Azję z Europą i Afryką wzdłuż oraz poza starożytnymi trasami Jedwabnego Szlaku.

W ciągu ostatnich ośmiu lat 140 krajów i regionów podpisało z Chinami umowy o współpracy w ramach BRI. Całkowity poziom handlu między Chinami a partnerami współpracującymi w ramach BRI przekroczył 9,2 biliona dolarów, zaś chińskie firmy dokonały bezpośrednich inwestycji o łącznej wartości ponad 130 miliardów dolarów w krajach położonych wzdłuż Pasa i Szlaku.

Jednocześnie Xi powiedział, że Chiny będą nadal opowiadać się za współpracą ponad konfrontacją i sprzeciwiać się hegemonii oraz polityce siły.

Naród chiński charakteryzuje się silnym poczuciem dumy i pewności siebie oraz nie pozwoli się zastraszyć groźbami użycia siły - podkreślił.

„Nigdy nie prześladowaliśmy, nie uciskaliśmy ani nie podporządkowywaliśmy sobie mieszkańców żadnego innego kraju i nigdy tego nie zrobimy - powiedział. - Tym samym, nigdy nie pozwolimy, aby jakakolwiek obca siła znęcała się nad nami, uciskała nas lub podporządkowywała sobie".

Xi podtrzymał stanowisko Partii w sprawie Hongkongu, Makau i regionu Tajwanu. „Zapewnimy, że rząd centralny sprawuje ogólną jurysdykcję nad Hongkongiem i Makau, a także wdrożymy systemy prawne i mechanizmy egzekwowania prawa dla dwóch specjalnych regionów administracyjnych, aby chronić bezpieczeństwo narodowe" - powiedział.

Rozstrzygnięcie kwestii Tajwanu i urzeczywistnienie pełnego zjednoczenia Chin określił jako „historyczną misję i niezachwiane zobowiązanie" KPCh, wzywając do zdecydowanych działań w celu powstrzymania wszelkich prób „niepodległości Tajwanu".

https://news.cgtn.com/news/2021-07-01/With-Xiaokang-achieved-CPC-vows-to-lead-people-toward-better-life-11xvkhxk5pe/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=ViJ8Ba1uhoA

