CGTN: ostatnie 25 lat Hongkongu - większa rola w otwarciu kraju

PEKIN, 29 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W ciągu ostatnich 25 lat, tj. od momentu ponownego przyłączenia do Chin, Hongkong jako specjalny region administracyjny pozostał jednym z najbardziej dynamicznych miast na świecie. Jednocześnie podejmowane od dziesięcioleci dążenia Chin do wdrażania reform i większego otwarcia wkroczyły w nową erę.

Jak stwierdził chiński prezydent Xi Jinping jeszcze w 2018 roku, w miarę jak kraj będzie coraz szerzej otwierać swoje drzwi, pozycja i rola Hongkongu będą rosnąć, a nie maleć.

Xi powiedział, że Hongkong powinien w szczególności, z jednej strony, wykorzystać swoje rozległe kontakty międzynarodowe i zaawansowane usługi, a z drugiej polegać na ogromnym rynku, kompletnym systemie przemysłowym i konkurencyjności technologicznej tej części kraju, która leży na kontynencie. Ponadto wezwał on miasto do przyjęcia roli przyczółku dwukierunkowego otwarcia Chin.

Mocne strony Hongkongu

Dnia 1 lipca 1997 r. Chiny odzyskały suwerenności w Hongkongu. Wtedy też utworzono Specjalny Region Administracyjny Hongkongu (HKSAR), który od tego czasu funkcjonuje w myśl zasady: „Jeden kraj, dwa ustroje". Stanowi ona, że kontynentalna część państwa chińskiego funkcjonuje według ustroju socjalistycznego, podczas gdy w Specjalnym Regionie Administracyjnym zachowany został ustrój kapitalistyczny.

Przemawiając na spotkaniu z okazji 20. rocznicy ponownego przyłączenia Hongkongu w 2017 r., Xi powiedział: „Jeden kraj jest jak korzenie drzewa. Aby drzewo mogło rosnąć wysokie i bujne, jego korzenie muszą być głębokie i mocne".

Xi zauważył, że w oparciu o koncepcję „Jednego kraju", „Dwa ustroje" powinny i mają wszelkie powody, aby pozostać w harmonii i wzajemnie się wzmacniać. „Musimy zarówno przestrzegać zasady jednego kraju, jak i szanować różnice dwóch ustrojów" ‒ dodał.

Rok później, tj. w 2018 r., podczas przemówienia z okazji 40. rocznicy reformy i otwarcia Chin ‒ „kroku milowego, dzięki któremu Chiny stały się tym, czym są dzisiaj", Xi powiedział, że zasada „Jeden kraj, dwa ustroje" jest „największą siłą" Hongkongu, a reforma i otwarcie kraju zainicjowały najszerszy etap rozwoju Hongkongu.

Po pierwsze, kontynentalna część Chin zawsze wspierała Hongkong, zwłaszcza w czasach kryzysu zewnętrznego. Po drugie, ustawa zasadnicza dotycząca HKSAR przewiduje ochronę własności prywatnej i inwestycji zagranicznych, a także stanowi, że Hongkong nie podlega kontroli dewizowej, utrzymuje status wolnego portu oraz gwarantuje swobodny przepływ towarów, własności i kapitału na terenie Hongkongu.

Według Instytutu Frasera Hongkong jest najbardziej wolną gospodarką na świecie. Miasto utrzymuje to zaszczytne miano od 1997 r. Według sporządzanego każdego roku raportu Instytutu Frasera pt. „Wolność gospodarcza na świecie w 2021 r." Hongkong nadal zajmuje pierwsze miejsce w dwóch z pięciu obszarów oceny, tj. „Wolność handlu międzynarodowego" i „Regulacje".

Rola Hongkongu w procesie internalizacji waluty RMB ‒ Inicjatywa Pasa i Drogi

W lipcu 2019 r. Chiny przedstawiły 11 działań, które zostaną podjęte w sektorze finansowym w celu dalszego przyspieszenia procesu otwarcia, zgodnie z zasadą podejmowania działań „raczej szybciej niż wolniej i raczej wcześniej niż później".

Hongkong stanowi międzynarodowy węzeł finansowy i pomost służący dwukierunkowemu otwarciu kraju – realizowaniu inwestycji zagranicznych i wchodzeniu na rynki globalne. Jego rola jako poligonu doświadczalnego dla krajowego otwarcia finansowego staje się coraz bardziej znacząca, według specjalistów finansowych z Hongkongu.

W raporcie z badań opublikowanym w marcu 2021 r. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited stwierdza, że na przestrzeni lat Hongkong stale rozbudowywał swoją infrastrukturę finansową, m.in. wprowadzając nowe systemy ułatwiające bankom z całego świata dokonywanie płatności w renminbi (RMB) za pośrednictwem platformy hongkońskiej.

Hongkong jest największym na świecie centrum zagranicznych transakcji realizowanych w RMB. Według najnowszych danych przekazanych przez organ monetarny Hongkongu, saldo depozytów RMB w Hongkongu wyniosło 841,9 mld juanów (ok. 125,85 mld USD) na koniec kwietnia 2022 r., co oznacza prawie 133-krotny wzrost w stosunku do maja 2004 r. Ponad 70 procent światowych płatności zagranicznych realizowanych w RMB jest obsługiwanych w Hongkongu.

Ponadto w 14. Planie Pięcioletnim (na lata 2021-2025) Chiny stwierdzają, że będą wspierać HKSAR w umacnianiu go na pozycji światowego centrum zagranicznych transakcji w RMB i wspierać jego udział w rozwijaniu Inicjatywy Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative, BRI), która jest kluczowym elementem nowego modelu wszechstronnego otwarcia Chin.

Yi Gang, prezes Chińskiego Banku Centralnego, powiedział w grudniu 2021 r., że Hongkong może zapewnić większe wsparcie dla połączeń finansowych w ramach inicjatywy BRI.

„Hongkong, będący bramą dla firm z kontynentu, które chcą wejść na rynek globalny, może poprawić jakość usług finansowych, aby lepiej wspierać zaangażowanie tych firm w realizację inicjatywy BRI ‒ powiedział. - Jako globalne centrum zarządzania aktywami Hongkong może również zainteresować wspólnym rozwojem inicjatywy większą grupę międzynarodowych inwestorów".

https://news.cgtn.com/news/2022-06-28/Hong-Kong-25-years-on-A-bigger-role-in-nation-s-opening-up-1bdUXnGH0wo/index.html

SOURCE CGTN