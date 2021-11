CGTN: от Парижа до Глазго: Китай принимает меры по защите планеты

ПЕКИН, 2 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- В воскресенье в Глазго (Шотландия) открылась 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (Conference of Parties on Climate Change, COP26), первая после пятилетнего контрольного цикла в соответствии с Парижским соглашением, заключенным в 2015 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который неоднократно подчеркивал позицию Китая по решению вопросов климата, заявил о твердой поддержке страной Парижского соглашения и объявил о конкретных действиях страны по защите планеты.

В своем письменном заявлении на саммите мировых лидеров в рамках COP26, опубликованном в понедельник, Си Цзиньпин повторил призыв к глобальному единству и действиям по борьбе с изменением климата и выдвинул три предложения.

Поддерживать многосторонний консенсус

«Когда речь заходит о глобальных проблемах, в частности изменении климата, многосторонность является верным рецептом», — заявил в своей речи Си Цзиньпин, призвав все стороны развивать существующий консенсус, укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество для успешного проведения COP26.

Китайский лидер способствовал достижению значительного прогресса в решении проблем, связанных с климатом, на глобальном уровне. В 2015 году он произнес вступительную речь на Парижской конференции по изменению климата, внеся исторический вклад в подписание Парижского соглашения

На Саммите по амбициозным задачам в связи с изменением климата (Climate Ambition Summit), прошедшем в декабре 2020 года, Председатель объявил о дополнительных обязательствах Китая на период до 2030 года, что позволило добиться устойчивого прогресса в реализации Парижского соглашения.

В начале текущего месяца он подчеркнул важность обмена опытом экологически безопасного развития между всеми странами в ходе состоявшейся в Китае 15-й Конференции участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15).

Значимость конкретных мер

«Концепции будут реализованы, только если мы начнем действовать», — заявил в понедельник Си Цзиньпин, настоятельно призвав все страны выполнять свои обязательства, ставить перед собой реалистичные цели и делать все возможное в соответствии с национальными условиями для реализации своих мер по борьбе с изменением климата.

Как заявил китайский лидер, Китай всегда подкрепляет слова действиями. Согласно докладу по изменению климата, опубликованному на прошлой неделе, в 2020 году интенсивность углеродных выбросов в стране снизилась на 48,8% по сравнению с 2005 годом и на 18,8% по сравнению с уровнем 2015 года, что свидетельствует о серьезном подходе Китая к Парижскому соглашению.

К концу 2020 года на неископаемые виды топлива приходилось 16% потребления первичной энергии в Китае, и за последнее десятилетие страна также сократила выработку угольных электростанций на 120 млн киловатт.

Китай также выступил с инициативами в области мер развития «зеленой» инфраструктуры, энергетики, транспорта и финансирования в рамках программы «Один пояс и один путь» (Belt and Road Initiative, BRI). В 2020 году 57% инвестиций Китая в страны-партнеры BRI было направлено на проекты в области возобновляемой энергетики, по сравнению с 38% в 2019 году.

Быстрый переход к экологически чистой экономике

В понедельник Си Цзиньпин подчеркнул роль инноваций в науке и технике и призвал к развитию «зеленой» экономики и инфраструктуры, а также к поиску нового пути, который координировал бы развитие с охраной природы.

Недавно Китай опубликовал две ключевые директивы: проектный документ высшего уровня по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, а также план действий по достижению пика углеродных выбросов до 2030 года.

По словам Си Цзиньпина, страна сохранит темпы реализации конкретных планов в таких ключевых областях, как энергетика, производство, строительство и транспорт, а также угольная, энергетическая, металлургическая и цементная промышленность, в сочетании с мерами поддержки в области науки и техники, поглощения углерода, налогообложения и финансовыми стимулами.

Эти планы вместе формируют основу политической программы Китая «1+N», которая поможет стране выполнить свои обязательства по достижению пика выбросов CO2 до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года с четко определенным графиком, дорожной картой и планом.

