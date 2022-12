CGTN: ożywienie w warunkach epidemii COVID-19: inteligentne chińskie porty wspierają zwiększoną przepustowość

PEKIN, 29 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chiński Port Qingdao, należący do Shandong Port Group i drugi pod względem wielkości międzynarodowy port handlowy we wschodniej chińskiej prowincji Shandong, odnotował zwiększenie rotacji bardzo dużych kontenerowców, według danych China Media Group.

Port zajmował się obsługą bardzo dużych kontenerowców ponad 300 razy. Wielkie kontenerowce zazwyczaj mają 400 metrów długości i mogą pomieścić ponad 20000 jednostek ładunkowych odpowiadających kontenerowi o długości 20 stóp (TEU - twenty-foot equivalent unit).

Port również obsługiwał 200-metrowe kontenerowce ponad 3900 razy, co oznacza siedmioprocentowy wzrost rok do roku - stwierdziła CMG.

Przeładunek takich ilości towaru w warunkach epidemii COVID-19 jest wyzwaniem, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczoną siłę roboczą. Współczynnik rozładunku w Porcie Qingdao jednak wzrósł o 16 procent w okresie od stycznia do listopada dzięki ustanawiającemu rekordy inteligentnemu systemowi portowemu.

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na globalny sektor portów i transportu wodnego. Największe chińskie porty jednak odnotowały wzrost przepustowości i poczyniły znaczące postępy w budowie inteligentnych cyfrowych systemów, tym samym odgrywając czołową rolę w inteligentnym rozwoju portów na całym świecie.

Port Qingdao jest pierwszym tego typu obiektem na świecie wyposażonym w inteligentny system transportowania kontenerów po torze zawieszonym w powietrzu, którego wydajność sięga 1,5 miliona TEU rocznie. W czerwcu system ten ustanowił nowy światowy rekord, transportując 67,78 TEU w godzinę, przy średniej 60,16 TEU na godzinę, co stanowi wzrost o 14,2 procent w porównaniu z poprzednim rekordem.

Chiny obecnie zajmują czołową pozycję na świecie pod względem liczby zautomatyzowanych terminali, zarówno tych już otwartych, jak i obiektów w budowie, co potwierdzają dane Ministerstwa Transportu. Wszystkie największe porty w Szanghaju i Tiencinie wyposażono w automatyczne suwnice lub tory.

W połączeniu z nieustannymi inwestycjami w porty krajowe i dużą liczbą przedsiębiorstw technologicznych, koncepcja i praktyczna realizacja budowy inteligentnych portów jest innowacyjna - powiedział Mi Weijan, profesor Uniwersytetu Morskiego w Szanghaju, w rozmowie z agencją prasową Xinhua.

Dla dużych komercyjnych portów, takich jak Shangdong Port Science and Technology Group, wewnętrzna współpraca jest kluczem do modernizacji istniejących obiektów w zupełnie zautomatyzowane terminale kontenerowe, co pozwoli na obniżenie ogólnych kosztów o 70 procent w porównaniu z nowo budowanymi terminalami, według Xinhua.

„Obecnie mamy tradycyjne terminale, półautomatyczne i w pełni automatyczne terminale - powiedział Wang Yusheng, zastępca dyrektora grupy. - Załadunek i rozładunek statku może być przeprowadzony w trzech typach terminali, co maksymalizuje integrację zasobów terminalowych".

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-28/Vitality-under-COVID-19-China-s-smart-ports-aid-increased-throughput-1g7OLnTDJtK/index.html

