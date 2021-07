CGTN: PCC dá o exemplo para o desenvolvimento global

O pensamento e a teoria econômica ocidental por si só não conseguem explicar a amplitude de conquistas que a China alcançou nos últimos 50 anos, como a forma pela qual se transformou de um país pobre e atrasado em um líder global na fabricação de produtos técnicos atualmente.

O desenvolvimento de infraestrutura da China, a rápida urbanização e a capacidade de melhorar o bem-estar e a felicidade de seu povo não encontram similar em outros países. A China deve seu milagre econômico à liderança do PCC.

No entanto, a China se preocupa não apenas com seu próprio desenvolvimento. A China vem fazendo esforços incansáveis para promover o multilateralismo e resolver problemas climáticos globais.

Como disse o ex-primeiro-ministro da Grécia e presidente da Socialista Internacional, George A. Papandreou, o compromisso da China com a abertura e o multilateralismo é de importância fundamental não apenas para a prosperidade da China, mas também para enfrentar efetivamente os desafios globais em comum. Os desafios em comum exigem soluções em comum. Compartilhar metas e abraçar a diversidade é o caminho.

A atual pandemia mostrou o quão importante é a harmonia entre o homem e a natureza. Isso nos mostrou da forma mais cruel como há uma conexão entre meio ambiente, nutrição, bem-estar animal e zoonoses. Sabemos que as políticas para abordar as mudanças climáticas devem acompanhar as políticas com o objetivo de proteger a biodiversidade.

A China acredita que abordar as mudanças climáticas não é simplesmente um problema a ser erradicado, mas também uma oportunidade para o crescimento econômico sustentável. Isso pode se tornar uma força motriz para a modernização com o potencial de beneficiar o mundo em desenvolvimento tanto quanto os desenvolvidos nos moldes dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

Todos os países têm uma enorme responsabilidade pela mitigação para reduzir as emissões globais per capita. É claro que as nações mais ricas devem suportar a carga mais pesada e levar em consideração as diferenças entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento.

O "Decode the Real China" é uma série de 13 episódios que convida 13 políticos de alto nível, incluindo ex-ministros e embaixadores de primeira linha na China, a interpretar o discurso do Presidente Xi de 1º de julho da perspectiva do milagre de desenvolvimento criado pela China sob o PCC, cooperação multilateral, as perspectivas da cooperação BRI e a resposta às mudanças climáticas globais.

A série se concentra na eficácia da liderança das conquistas de desenvolvimento do PCC e da China por meio do olhar de outros países, com o objetivo de mostrar ao mundo uma China real, tridimensional e abrangente.

