CGTN: Пекин-2022 воплощает в себе мир, открытость и солидарность

Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Китае Сиддхарт Чаттерджи (Siddharth Chatterjee) заявил, что для него большая честь руководить деятельностью Организации Объединенных Наций в Китае в связи с возвращением Игр в Пекин. «Поскольку мир все еще борется с такими проблемами, как пандемия COVID-19 и климатический кризис, сострадание и солидарность сейчас важны как никогда».

Посол Китая в Германии У Кэнь (Wu Ken) заявил, что Зимняя Олимпиада — это не только место для состязания атлетов, но и событие, дающее проблеск надежды в охваченном пандемией мире и призванное способствовать взаимопониманию. Это мнение разделяет и посол Китая в РоссииЧжан Ханьхуэй (Zhang Hanhui). Г-н Чжан заявил: «Нам как никогда ранее необходимо выстраивать консенсус, опираясь на Олимпийский дух, а Олимпиада-2022 года в Пекине служит платформой, на которой страны могут стоять бок о бок».

Эту идею поддержал посол Мальты в Китае Джон Акилина (John Aquilina). По случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между Мальтой и Китаем г-н Акилина заявил, что как в 2008, так и в 2022 году Олимпиада демонстрирует выдающиеся спортивные достижения и способствует укреплению гармонии и мира.

Как единственный представитель иностранных дипломатов, участвовавший в эстафете олимпийского огня Пекина-2022, посол Греции в Китае Георгиос Илиопулос (Georgios Iliopoulos) заявил, что очень гордится своим участием в Играх. В 1896 году Афины возродили современные Олимпийские игры, а в этом году, когда их принимает Пекин, это событие послужит сближению Греции и Китая.

Президент Международной федерации лыжного спортаЙохан Элиаш (Johan Eliasch) убежден, что сегодня принципы Олимпийского движения по-прежнему вызывают то же восхищение. «Проведение зимних Олимпийских игр в Пекине является результатом стремления Китая уделять приоритетное внимание развитию зимних видов спорта, и это выведет их на новый уровень».

Президент Итальянского национального комитета за честную игру Руджеро Алькантерини (Ruggero Alcanterini) высоко оценил вклад Китая в Олимпиаду, а также подверг критике дипломатический «бойкот», объявленный США. Те, кто пытался обострить ситуацию, «подрывал развитие хрупкого процесса гармоничного сосуществования народов».

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SOURCE CGTN