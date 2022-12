CGTN: Přelomový globální rámec pro biologickou rozmanitost schválen na COP15 díky aktivnímu úsilí Číny

PEKING, 20. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Na 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (COP15) v kanadském Montrealu bylo v pondělí dosaženo historicky významné dohody o biologické rozmanitosti.

„Balíček je přijat," oznámil na plenárním zasedání v Montrealu předseda COP15 a čínský ministr ekologie a životního prostředí Huang Runqiu a vyvolal tak hlasitý potlesk delegátů.

Cílem dohody o biologické rozmanitosti, nazvané Kunmingsko-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), je zvrátit úbytek druhové rozmanitosti v přírodě a nastartovat její obnovu. Dohoda stanovuje čtyři dlouhodobé cíle v oblasti biodiverzity do roku 2050 a 23 konkrétních „akčních cílů", které mají být splněny do roku 2030, ze tří oblastí: zachování biologické rozmanitosti, udržitelného využívání jejích složek a spravedlivého a rovnocenného sdílení užitku z genetických zdrojů.

Na klíčových otázkách se shodly všechny strany. Nejvýznamnější částí dohody je závazek zajistit do roku 2030 ochranu 30 % pozemských a mořských oblastí Země formou vyhlášení chráněných území, přičemž dosud je takto chráněno pouze 17 % pozemských a 10 % mořských oblastí.

Dohoda dále vyzývá k získání 200 miliard dolarů do roku 2030 pro biologickou rozmanitost z různých zdrojů a k úsilí o postupné rušení nebo reformu dotací, které by mohly a ochranu přírody poskytnout dalších 500 miliard dolarů. Kromě toho vyzývá i k navýšení prostředků pro rozvojové země na 20 miliard dolarů ročně do roku 2025, do roku 2030 pak 30 miliard.

Rámec pro biologickou rozmanitost dále zmiňuje synergii mezi ochranou biologické rozmanitosti a zmírňováním změny klimatu a adaptací na ni.

V rámci plenárního zasedání delegáti vyjádřili, že je třeba odložit rozdíly a spolupracovat, přičemž vyjádřili rámcovému dokumentu svou podporu.

Čína jako předsedající země COP15 uspořádala v roce 2021 první fázi zasedání v Kunmingu, hlavním městě jihozápadní čínské provincie Jün-nan. Letošní druhá fáze v kanadském Montrealu navázala tématem „Ekologická civilizace: Cesta ke sdílené budoucnosti veškerého života na Zemi" (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth).

Čína vždy přikládala velký význam ochraně biologické rozmanitosti a aktivně podporovala svolání konference COP15, která se uskutečnila po téměř čtyřletém „maratonu" jednání a několika odkladech způsobených pandemií onemocnění covid-19.

„Ať už jde o překonání pandemie covidu-19, nebo o posílení ochrany biologické rozmanitosti a dosažení udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku, solidarita a spolupráce jsou jediným účinným způsobem, jak tyto globální výzvy řešit," uvedl čínský prezident Si Ťin-pching 15. prosince ve svém videoprojevu na slavnostním zahájení segmentu na vysoké úrovni druhé fáze konference COP15.

I přes dlouhodobé výrazné rozpory při jednáních před touto konferencí Čína vyvinula veškeré úsilí, aby překlenula rozdíly, vytyčila směr rozhovorů a nakonec prosadila uzavření rámce podle plánu.

V době, kdy se lidstvo snaží vybudovat zdravý a prosperující ekosystém a dosáhnout cílů udržitelného rozvoje má tento rámec skutečně historický význam.

