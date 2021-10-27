CGTN: Пэн Лиюань направила поздравительное письмо Тяньцзиньской Джульярдской школе

ПЕКИН, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена главы Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping), направила поздравительное письмо по поводу открытия Тяньцзиньской Джульярдской школы (Tianjin Juilliard School), учрежденной совместными усилиями Музыкальной консерватории Тяньцзинь и Джульярдской школы (Нью-Йорк, США).

По словам г-жи Пэн, благодаря сотрудничеству Китая и США Музыкальная консерватория Тяньцзинь и Джульярдская школа смогли наладить взаимоотношения на высоком уровне и создали новую платформу для культурных и профессиональных обменов между двумя странами.

Отметив, что искусство — это мост, который «пересекает границы и помогает общению людей», г-жа Пэн добавила, что развитие сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами в сфере образования открывает новые возможности для появления талантов, развития культуры и установления дружеских отношений.

Она призвала обе стороны расширить практику культурных и профессиональных обменов и содействовать росту взаимопонимания между двумя народами, чтобы укрепить дружеские отношения между китайским и американским народами.

Кампус новой школы начал свою работу во вторник. Проект кампуса был разработан американской многофункциональной дизайн-студией Diller Scofidio + Renfro, его территория занимает почти 45 тыс. квадратных метров вдоль реки Хайхэ в Тяньцзине.

Согласно информации на официальном веб-сайте школы, филиал Джульярдской школы в Тяньцзине является первым учреждением в области исполнительского искусства в Китае, где студентам присуждают аккредитованную в США степень магистра музыки. Джульярдская школа была основана в 1905 году. Ее по праву считают одним из самых престижных учебных заведений в области драмы, музыки и танцев.

Ученикам школы предоставляется множество возможностей для участия в сольных, камерных и оркестровых концертах. В школе имеются три ультрасовременных концертных площадки, которые формируют основу нового кампуса. В ходе своих выступлений в концертном зале и театре «черный ящик» студенты совершенствуют свои исполнительские навыки и учатся общаться с аудиторией через музыку.

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай (Cui Tiankai) и заместитель министра образования Тянь Сюэцзюнь (Tian Xuejun) также присутствовали на церемонии инаугурации, во время которой почетному декану Тяньцзиньской Джульярдской школы Джозефу В. Полиси (Joseph W. Polisi) был присвоен статус почетного гражданина Тяньцзиня.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-27/Peng-Liyuan-sends-congratulatory-letter-to-Tianjin-Juilliard-School-14H1kN6Ei9a/index.html

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SOURCE CGTN