CGTN: Пэн Лиюань поддерживает культурный обмен между Китаем и Эквадором

Г-жа Альсивар высоко оценила усилия, приложенные Китаем для проведения зимних Олимпийских игр в условиях пандемии. Она также выразила признательность за помощь, оказанную КНР Эквадору в борьбе с COVID-19, и пожелала спортсменам обеих стран успехов на Играх.

Зная, что г-жа Альсивар интересуется традиционной китайской культурой, г-жа Пэн пригласила ее на представление Пекинской оперы и рассказала о давней истории и художественных особенностях одного из культурных символов Китая. Первые леди вместе прослушали отрывки из таких классических произведений, как «Продай воду» (Sell Water) и «Пьяная наложница» (Drunken Concubine).

Г-жа Альсивар осталась очень довольна выступлением артистов и заявила, что надеется ближе познакомиться с традиционной китайской культурой в будущем.

При этом г-жа Пэн выразила уверенность в необходимости предпринять совместные усилия для углубления культурных и межличностных обменов и развития сотрудничества между Китаем и Эквадором.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-06/Peng-Liyuan-encourages-cultural-exchanges-between-China-and-Ecuador--17qlq5EaEAo/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=v4rWz_OMCEg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1740956/image1.jpg

SOURCE CGTN