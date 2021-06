CGTN: Peng Liyuan clama por esforços globais na prevenção e tratamento da AIDS e da tuberculose

O evento teve como objetivo fornecer uma plataforma para os estados membros da OMS reafirmarem seu compromisso em eliminar as mortes por TB entre pessoas portadoras de HIV e deliberar sobre como irão intensificar a resposta à TB associada ao HIV no contexto da COVID-19.

Peng afirmou que a luta global contra a AIDS e a tuberculose alcançou resultados notáveis nos últimos anos graças aos esforços concertados realizados pela comunidade internacional.

A China estabeleceu gradualmente um mecanismo de cooperação entre instituições de prevenção e controle de AIDS e tuberculose, disse ela. O país manteve a prevalência da AIDS em um nível baixo e, nos últimos 20 anos, a incidência da TB caiu mais de 40% e a taxa de mortalidade mais de 70%.

Essas conquistas foram alcançadas devido à atenção dispensada pelo governo chinês, aos esforços das equipes médicas e às contribuições silenciosas dos voluntários, disse ela.

Peng também compartilhou algumas histórias comoventes e expressou seu respeito pelas pessoas e voluntários em todo o mundo que contribuíram para a prevenção e o tratamento das doenças.

As principais doenças transmissíveis estão entre os desafios comuns que a humanidade enfrenta e é um desejo comum das pessoas acabar com as ameaças da AIDS e da tuberculose, disse Peng.

Ela acrescentou que a atual pandemia da COVID-19 apresentou mais desafios para a contenção das doenças, exigindo esforços globais para proteger vidas e seguir em frente.

FONTE CGTN

