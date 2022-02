CGTN: Peng Liyuan encourage les échanges culturels entre la Chine et l'Équateur

Saluant les efforts déployés par Pékin pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver malgré l'impact du COVID-19, Mme Alcivar a exprimé sa reconnaissance pour l'aide apportée par la Chine à l'Équateur dans la lutte contre la pandémie et a souhaité aux athlètes des deux pays de connaître le succès aux Jeux.

Sachant que Mme Alcivar s'intéressait à la culture traditionnelle chinoise, Mme Peng lui a présenté un spectacle d'opéra pékinois et lui a fait découvrir sa longue histoire et ses caractéristiques artistiques. Ensemble, elles ont pu apprécier des extraits des classiques « Sell Water » et « Drunken Concubine ».

Mme Alcivar a salué l'excellente performance des artistes et a dit espérer en apprendre davantage sur la culture traditionnelle chinoise à l'avenir.

Mme Peng a déclaré que des efforts conjoints pouvaient être entrepris pour approfondir les échanges culturels et humains et la coopération entre la Chine et l'Équateur afin de renforcer la compréhension mutuelle.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-06/Peng-Liyuan-encourages-cultural-exchanges-between-China-and-Ecuador--17qlq5EaEAo/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=v4rWz_OMCEg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1740956/image1.jpg

SOURCE CGTN