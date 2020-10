CGTN: Peng Liyuan envia mensagem de parabéns ao Prêmio UNESCO para Educação de Meninas e Mulheres

Em sua mensagem, Peng expressou seus parabéns às vencedoras do prêmio que são do Sri Lanka e do Quênia. Em 2015, a China estabeleceu o Prêmio de Educação de Meninas e Mulheres com a UNESCO, e Peng mencionou que existem milhões de pessoas que dedicam suas vidas à educação de meninas e mulheres na China.

Zhang Guimei é uma delas. Ela é professora e leciona nas áreas montanhosas e pobres da província de Yunnan, no sudoeste da China, há mais de 40 anos. Ela fundou a primeira escola de ensino médio gratuita para meninas na China, que ajuda muitas meninas de famílias pobres a receber educação.

Este ano, 1,5 bilhão de estudantes foram forçados a suspender as aulas devido à pandemia da COVID-19, de acordo com Peng, e esse impacto sobre as meninas é particularmente pronunciado. Precisamos encontrar maneiras de ajudar essas meninas a voltar para a escola, para que não sejam deixadas para trás devido à pandemia do coronavírus.

Sessenta e três por cento dos adultos analfabetos em todo o mundo são mulheres, disse Peng, e a educação de meninas e mulheres é de grande benefício para o presente e para o futuro. A China continuará a trabalhar com a UNESCO para garantir o sucesso do Prêmio de Educação de Meninas e Mulheres de 2021 a 2025 e fará maiores contribuições para promover a educação de meninas e mulheres e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acrescentou Peng.

Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, agradeceu ao governo chinês por apoiar a criação do Prêmio de Educação de Meninas e Mulheres.

O Prêmio UNESCO para a Educação de Meninas e Mulheres homenageia contribuições notáveis e inovadoras feitas por indivíduos, instituições e organizações para promover a educação de meninas e mulheres.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=TPjuForXu8U

FONTE CGTN

SOURCE CGTN