CGTN : Peng Liyuan envoie une lettre de félicitations à la Tianjin Juilliard School

PÉKIN, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'épouse du président chinois Xi Jinping, Peng Liyuan, a envoyé mardi une lettre de félicitations pour l'inauguration de la Tianjin Juilliard School (TJS), qui a été mise sur pied par le Tianjin Conservatory of Music et la Juilliard School de New York.

Grâce aux efforts conjoints de la Chine et des États-Unis, le Tianjin Conservatory of Music et la Juilliard School ont réalisé une coopération artistique de haut niveau dans la gestion de l'école, créant ainsi une nouvelle plateforme pour promouvoir les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays, selon Mme Liyuan.

Notant que l'art est un pont qui « traverse les frontières nationales et relie les gens », elle a dit que le renforcement de la coopération éducative entre la Chine et les États-Unis est propice à l'épanouissement de plus de talents, à l'approfondissement des échanges culturels et à la promotion de l'art et de l'amitié.

Elle a appelé les deux parties à mener de vastes échanges culturels et interpersonnels, et à promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux peuples, afin de donner un élan à l'amitié entre les Chinois et les Américains.

Le campus TJS a été inauguré mardi. Conçu par le studio de design interdisciplinaire américain Diller Scofidio + Renfro, le campus s'étend sur environ 45 000 mètres carrés le long du fleuve Haihe à Tianjin.

En tant que filiale de la Juilliard School, TJS est la première institution des arts de la scène en Chine à conférer une maîtrise en musique accréditée aux États-Unis, selon le site Web officiel de l'école. Fondée en 1905, la Juilliard School est largement considérée comme l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux en théâtre, en musique et en danse.

À TJS, les élèves ont amplement l'occasion de participer à des concerts solos, de musique de chambre et d'orchestre. L'école possède trois salles de spectacle à la fine pointe de la technologie, qui constituent les pierres angulaires du nouveau campus. Grâce à des spectacles dans la salle de concert, dans la salle de récital et à une salle de théâtre de style boîte noire, les élèves peuvent parfaire leurs compétences en interprétation et établir des liens avec le public grâce à la musique.

Cui Tiankai, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, et Tian Xuejun, vice-ministre de l'Éducation, ont également assisté à la cérémonie d'inauguration, au cours de laquelle Joseph W. Polisi, doyen honoraire de TJS, a reçu le titre de « citoyen honoraire de Tianjin ».

https://news.cgtn.com/news/2021-10-27/Peng-Liyuan-sends-congratulatory-letter-to-Tianjin-Juilliard-School-14H1kN6Ei9a/index.html

