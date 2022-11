CGTN: Peng Liyuan participa do evento de cônjuges de líderes do G20 em Bali

PEQUIM, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente da China, Xi Jinping, participou de um evento de cônjuges de líderes do G20 em Bali, na Indonésia, na terça-feira.

A organizadora do evento, a primeira-dama da Indonésia, Iriana Joko Widodo, recebeu Peng quando ela chegou. Peng, juntamente com os cônjuges de outros líderes, assistiu a uma apresentação de dança balinesa e tirou uma foto em grupo.

Acompanhada por Iriana, Peng assistiu a exposições de instrumentos musicais locais, fantasias, produtos tecidos com rattan, bordados e alimentos ecológicos. Ela também testemunhou o processo de produção de artesanatos tradicionais indonésios, incluindo tecelagem de folhas de palma e estampagem de padrões do logotipo da Cúpula do G20 e flores em uma bolsa de tecido.

Durante o evento, Peng apreciou a ideia da Indonésia de combinar artesanatos com empoderamento feminino, erradicação da pobreza e conservação ecológica. Ela observou que os dois países poderiam fortalecer a cooperação em áreas relacionadas e contribuir para a redução da pobreza industrial regional e a proteção ecológica.

Nos últimos anos, a comunicação cultural entre a China e a Indonésia foi aprimorada. Em 2021, um workshop musical de gamelan, uma das formas mais populares de música tradicional na Indonésia, que apresenta xilofones, tambores, gongos e outros instrumentos, foi aberto na Universidade de Artes de Guangxi, no sul da China, possibilitando que os chineses aprendessem e desfrutassem da música local.

Em novembro de 2022, quatro livros foram lançados na Indonésia na Feira Internacional de Livros da Indonésia pela Social Sciences Academic Press da China e pela Yayasan Pustaka Obor da Indonésia. Os livros, incluindo "The Chinese Dream and the Chinese Road", "Hope for a Populous Nation", "2050: China's Low-carbon Economic Transition" e "On The Agricultural Transition of a Big Country" são os resultados mais recentes de um projeto de tradução de literatura realizado pelos dois países. Sob o projeto, mais livros narrando o desenvolvimento e patrimônios culturais da China foram publicados na Indonésia.

Nos últimos anos, com a melhoria do ambiente educacional, cada vez mais estudantes da Indonésia estão optando por ir à China para aprofundar sua educação em diferentes áreas de estudo. Em 2021, cerca de 15 mil indonésios estudavam na China. Embora a China esteja entre os países favorecidos pelos indonésios para aprofundar sua educação, os alunos chineses também têm estudado em universidades da Indonésia.

O povos da China e da Indonésia têm uma longa história de amizade, e os dois países testemunharam intercâmbios robustos entre as pessoas nos últimos anos, disse Peng durante uma reunião com a primeira-dama da Indonésia, Iriana Joko Widodo, em julho de 2022.

A Indonésia oferece políticas sem visto para turistas chineses desde 2015, permitindo-lhes permanecer no país por até 30 dias. Em 2018, mais de 2,1 milhões de turistas da China Continental visitaram a Indonésia, representando 13,52% de todos os seus visitantes internacionais, de acordo com dados da Agência de Estatísticas do país.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-16/Peng-Liyuan-attends-spouses-event-of-G20-leaders-in-Bali-1f0gTpBrAT6/index.html

FONTE CGTN

