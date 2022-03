CGTN: Peng Liyuan spricht auf einer Videokonferenz zum Welttuberkulosetag 2022

PEKING, 25. März 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Botschafterin des guten Willens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose (TB) und HIV/AIDS, nahm am Donnerstag an einer Videokonferenz zum Welttuberkulosetag 2022 teil.

„In den letzten Jahren hat die Welt dank der harten Arbeit der WHO und der gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft bemerkenswerte Fortschritte im Kampf gegen die Tuberkulose gemacht", sagte Peng.