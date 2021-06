CGTN: pierwsi w historii chińscy astronauci dotarli na stację kosmiczną w ramach misji Shenzhou-12

PEKIN, 21 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Trzech chińskich astronautów dotarło na chińską stację kosmiczną w ramach misji Shenzhou-12, kładąc kres historycznej nieobecności Chińczyków na stacjach kosmicznych.

Według informacji przekazanych przez biuro China Manned Space Engineering Office trójka astronautów - Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo - trafiła do modułu głównego stacji, „Tianhe", na statku kosmicznym Shenzhou-12, który wystartował we wtorek.