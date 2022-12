CGTN: pogłębianie chińsko-arabskiej współpracy energetycznej w oparciu o scenariusze przynoszące korzyści obu stronom

PEKIN, 12 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Kraje arabskie leżące na styku trzech kontynentów: Azji, Afryki i Europy są powszechnie znane nie tylko z wyjątkowego położenia geograficznego, ale także z obfitych rezerw energetycznych.

Współpraca w dziedzinie energetyki, stanowiąca jeden z głównych elementów partnerstwa chińsko-arabskiego, w ostatnich latach nieustannie się rozwija, wraz z pogłębiającą się relacją opartą na licznych osiągnięciach przynoszących korzyści obu stronom.

Siedemdziesiąt procent ropy naftowej w Chinach pochodzi z importu. W 2021 r. Chiny importowały 265 mln ton ropy naftowej z krajów arabskich, co stanowi 51,6 prc. ogólnego chińskiego importu ropy.

Do tej pory wdrożono ponad 200 dużych projektów współpracy w dziedzinie energii i infrastruktury, z których skorzystało prawie 2 mld ludzi.

Chińsko-arabska współpraca w dziedzinie nowej energii

Bliski Wschód cechuje się najwyższym na świecie wskaźnikiem nasłonecznienia, a Arabia Saudyjska jest największą na świecie bazą elektrowni wiatrowo-fotowoltaicznych.

Kraje tego regionu dążą do dywersyfikacji energetycznej poprzez realizowane na dużą skalę projekty nowej energii. W marcu ubiegłego roku Arabia Saudyjska potwierdziła swoje pięcioletnie zobowiązanie do przekształcenia do 2030 r. połowy całkowitej wytwarzanej energii na energię ze źródeł odnawialnych.

Może to położyć solidny fundament dla współpracy na linii Chiny ‒ Bliski Wschód, ponieważ chińskie firmy odgrywają dominującą rolę na kluczowych etapach produkcji paneli słonecznych.

Chiny są największym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej, która z kolei jest najważniejszym dostawcą energii dla Chin i największym partnerem handlowym w regionie Azji Zachodniej i Afryki.

Według chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wartość handlu między wymienionymi krajami osiągnęła w 2021 r. 87,31 mld dolarów, co oznacza wzrost o 30,1 proc. rok do roku.

27-letnia umowa w zakresie dostaw LNG pomiędzy Chinami a Katarem

W dziedzinie energetyki Katar jest czołowym eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG) na świecie.

Jest to pierwsza długoterminowa umowa sprzedaży i zakupu w ramach katarskiego projektu North Field East, który ma wejść w fazę realizacji w 2026 r.

Prezes Sinopec Ma Yongsheng powiedział, że umowa pomoże Chinom zaspokoić zapotrzebowanie na gaz ziemny i zoptymalizować strukturę energetyczną kraju. Strona katarska również jest zadowolona z nawiązania długoterminowej umowy.

Koncepcja „made-in-China" podczas „zielonych Mistrzostw Świata"

Katar to kraj, o którym mówi się, że „woda jest tam droższa niż ropa".

Przy wsparciu Chin Katar wybudował 15 gigantycznych zbiorników magazynujących wodę w całym kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody podczas Mistrzostw Świata.

Zbudowana przez chińską firmę 800-megawatowa elektrownia słoneczna Al Kharsaah w Katarze jest jedną z największych na Bliskim Wschodzie, zwiększając udział energii odnawialnej w miksie energetycznym Kataru i przyczyniając się do realizacji idei „zielonych Mistrzostw Świata".

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-09/Deepening-China-Arab-energy-cooperation-born-of-win-win-scenarios-1fCTLWmLTSE/index.html

