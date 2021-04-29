CGTN: Поговорим о Синьцзяне: беседа ЛЮ Синь с тремя послами в Китае

Однако по мере того как все большее число международных делегаций совершает поездки в Синьцзян с целью увидеть регион своими глазами, стала формироваться иная точка зрения. По данным министерства иностранных дел Китая, за последние годы Синьцзян посетили более 1200 дипломатов, журналистов и религиозных деятелей из более чем 100 стран. Видя регион своими глазами, они осознавали, что увиденное ими отличается от картины, представляемой некоторыми западными СМИ.

Чтобы пролить новый свет на продолжающуюся дискуссию о том, что происходит в Синьцзяне, ведущая телеканала CGTN Лю Синь (Liu Xin) пригласила пакистанского посла в Китае Мойна-уль-Хака (Moin ul Haque), палестинского посла в Китае Фариза Мехдави (Fariz Mehdawi) и сирийского посла в Китае Имада Мустафу (Imad Moustapha) на 30-минутный круглый стол. Эти три дипломата поделились своими впечатлениями о Синьцзяне из первых рук и попытались разоблачить намерения ряда западных стран представить свою картину Синьцзяна.

Дискуссия проходила в оперном театре, расположенном в здании китайского стиля в центре Пекина. Лю Синь только что завершила свою двухнедельную поездку в Синьцзян, где беседовала со многими представителями местной власти, учеными, фермерами и местными жителями.

Синьцзян в глазах послов

Посол Пакистана в Китае Мойн-уль-Хак посетил Синьцзян в марте этого года. Эту поездку он охарактеризовал как «впечатление на всю жизнь». После посещения различных мест, включая семьи местных жителей, строительные объекты и мечети, он был покорен культурным и религиозным разнообразием и гармонией этого региона. Вместо так называемой «принудительной стерилизации», навязываемой этническим меньшинствам по утверждению некоторых западных «исследователей», он сказал следующее: «Синьцзян — это мозаика из более чем 50 этнических меньшинств, которые существуют в Синьцзяне очень мирно и гармонично».

Посол Палестины в Китае Фариз Мехдави был поражен числом религиозных мест. Посетив Синьцзян в 2020 году, он заметил, что на перекрестках дорог, куда бы он ни взглянул, находятся мечети, а в одном и том же районе фактически имеются пять мечетей, а также специализированное религиозное учебное заведение.

Некоторые утверждают, что эти поездки дипломатов являются полностью постановочными и не отражают реальную ситуацию. По мнению посла Фариза, такое суждение является неуважительным. «Нельзя полагать, что дипломаты настолько наивны, что ими можно манипулировать для получения каких-то результатов», — возразил он, добавив: «дипломаты не участвуют в сговоре, чтобы подтверждать что-либо противоположное тому, что они видели».

Достижения в борьбе с терроризмом в Синьцзяне

В прежнее время Синьцзян страдал от «трех зол»: сепаратизма, экстремизма и терроризма. Однако благодаря усилиям Китая уже более четырех лет подряд в Синьцзяне не произошло ни одного террористического акта.

По словам послов, причина этого заключается в том, что китайские власти сделали две правильные вещи: одна из них — это уничтожение непримиримых террористов, а другая — особое внимание к людям и развитию общества.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа сказал Лю Синь, что Китай поступает правильно. Китай занялся главными вопросами: развитие общества и недопущение того, чтобы жители Синьцзяна становились жертвами пропаганды радикального экстремизма.

Почему Синьцзян стал таким неоднозначным вопросом?

Между личными впечатлениями послов и представлениями западного мира существует разительный контраст. Почему?

Посол Палестины в Китае Фариз Мехдави объясняет это тем, что речь идет не о правах человека, а о геополитических проблемах.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа сказал: «Давайте посмотрим на проблемы как таковые. Эти проблемы не имеют никакого отношения к Синьцзяну. Это связано с развернутой на Западе информационной кампанией по демонизации Китая. Китай плохой. И что бы Китай ни делал, он все равно плохой».

Послы выразили надежду на то, что Китай сможет устойчиво держаться взятого курса, продолжая свое развитие по выбранному пути, проведение политики открытости, реформирование страны и применение человекоцентристских подходов. Они согласились с тем, что Синьцзян — это красивая древняя земля, на которой живут люди разных национальностей со своими надеждами и источниками вдохновения.

Однако мнения послов не отражают точки зрения всех стран. С февраля 2021 года правительства Канады, Нидерландов и Великобритании приняли неофициальные предложения о том, чтобы объявить действия Китая в Синьцзяне геноцидом. Государственный департамент США назвал действия Китая в Синьцзяне геноцидом в своих страновых докладах о подходах к правам человека за 2020 год, опубликованных в марте. Китай решительно отверг такие голословные утверждения.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2021-04-27/What-do-three-ambassadors-talk-about-Xinjiang-with-Liu-Xin--ZMA1UeE2T6/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ebeGipO6-gU

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1498776/image.jpg

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SOURCE CGTN