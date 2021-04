CGTN: Pojďme si promluvit se Sin-ťiangem: Liou Sin hovoří se třemi velvyslanci v Číně

Když však do Sin-ťiangu přicestují další mezinárodní delegace, aby si tento region mohly samy prohlédnout, objeví se jiný příběh. Podle čínského ministerstva zahraničních věcí v posledních letech navštívilo Sin-ťiang více než 1 200 diplomatů, novinářů a náboženských pracovníků z více než 100 zemí. Spatřili region na vlastní oči a uvědomili si, že to, čeho byli svědky, se liší od některých zpráv západních médií.

Aby osvětlila probíhající debatu o dění v Sin-ťiangu, pozvala ke 30minutové diskusi u kulatého stolu moderátorka CGTN, Liou Sin, pákistánského velvyslance v Číně Moina ul Haqua, palestinského velvyslance v Číně Farize Mehdawiho a Imada Moustaphu, syrského velvyslance v Číně. Tři diplomaté se podělili o přímé zkušenosti ze Sin-ťiangu a snažili se odhalit záměry některých západních zemí ve vyobrazování Sin-ťiangu.

Diskuse proběhla v čínském operním domě v centrálním Pekingu. Liou Sin právě zakončila dvoutýdenní cestu do Sin-ťiangu, kde vedla rozhovory s mnoha místními úředníky, akademiky, zemědělci a místními obyvateli.

Sin-ťiang v očích velvyslanců

Pákistánský velvyslanec v Číně Moin ul Haque navštívil Sin-ťiang v březnu. Tento výlet popsal jako „životní zážitek". Po návštěvě různých míst, včetně místních rodin, rozvojových projektů a mešit, byl přitahován kulturní a náboženskou rozmanitostí a harmonií v tomto regionu. Místo takzvané „nucené sterilizace" etnické menšiny, o které „výzkumní pracovníci" tvrdí, že se zde děje, řekl: „Sin-ťiang je mozaika více než padesáti etnických menšin a tyto etnické menšiny pobývají v Sin-ťiangu velmi mírumilovně a harmonicky."

Fariz Mehdawi, palestinský velvyslanec v Číně, byl ohromen počtem náboženských míst. Navštívil Sin-ťiang v roce 2020 a poznamenal, že mešity byly na všech křižovatkách, kam se podíval a že v jednom sousedství bylo ve skutečnosti pět mešit a že zde byly rovněž založeny i náboženské vzdělávací instituce.

Někteří lidé tvrdí, že tyto diplomatické inspekce jsou všechny zinscenované a neodráží skutečnou situaci. Velvyslanec Fariz řekl, že si myslí, že takový názor není uctivý. „Neměli bychom věřit, že diplomaté jsou natolik naivní, že by mohli být vmanévrováni do toho, aby nekriticky přijímali vše okolo nich," prohlásil a dodal: „diplomaté nejsou součástí spiknutí a nesvědčili by proti ničemu, co by na vlastní oči neviděli."

Úspěchy v boji proti terorismu v Sin-ťiangu

V minulosti Sin-ťiang trpěl „třemi zlými silami": separatismem, extremismem a terorismem. Díky čínskému úsilí však v Sin-ťiangu po dobu více než čtyř po sobě jdoucích let nedošlo k žádným teroristickým útokům.

Vyslanci uvedli, že tento úspěch je zásluhou čínských úřadů, které učinily dvě správné věci: jednou je vymýcení zarytých teroristů silou a druhou je důraz na lidi a rozvoj společnosti.

Syrský velvyslanec v Číně Imad Moustapha řekl Liou Sin, že Čína dělá správnou věc. Čína se zaměřila na hlavní otázky, kterými jsou rozvíjení společnosti a jak zabraňování lidem v Sin-ťiangu, aby se stali obětí propagandy radikálního extremismu.

Proč se Sin-ťiang stal tak kontroverzním tématem?

Kontrast mezi osobními zážitky velvyslanců a příběhy západního světa je neúprosný. Proč?

Fariz Mehdawi, palestinský velvyslanec v Číně, vysvětlil, že se nejedná o lidská práva; jde o geopolitické výzvy.

Syrský velvyslanec v Číně Imad Moustapha řekl: „Podívejme se na tyto problémy tak, jak jsou. Se Sin-ťiangem nemají tyto problémy nic společného. Mají co dočinění s mediální kampaní na Západě, která Čínu démonizuje. Čína je špatná. A ať už Čína udělá cokoli, je to špatné."

Velvyslanci vyjádřili naději, že Čína bude moci pokračovat ve své rozvojové cestě, pokračovat v otevírání se, pokračovat v reformě, pokračovat v přístupu zaměřeném na lidi. Shodli se na tom, že Sin-ťiang je krásná starobylá země rozmanitých lidí, kteří mají naděje a inspirace.

Názory velvyslanců však nepředstavují názory všech zemí. Od února 2021 vlády Kanady, Nizozemska a Spojeného království přijaly nezávazné návrhy, které prohlašují, že Čína v Sin-ťiangu páchá genocidu. Americké ministerstvo zahraničí označilo ve svých zprávách o postupech v oblasti lidských práv z roku 2020 zveřejněných v březnu kroky Číny v Sin-ťiangu genocidou. Čína tato tvrzení důrazně odmítla.

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2021-04-27/What-do-three-ambassadors-talk-about-Xinjiang-with-Liu-Xin--ZMA1UeE2T6/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ebeGipO6-gU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1498776/image.jpg

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN