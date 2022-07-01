CGTN: Политика «Одна страна, две системы» обеспечивает процветание и стабильность Гонконга

Выступив с короткой речью на станции скоростной железной дороги в районе Западный Коулун, Си Цзиньпин призвал Гонконг неуклонно придерживаться принципа «Одна страна, две системы» и стремиться к светлому будущему.

Си Цзиньпин: после всех испытаний Гонконг стал сильнее

«Прошло пять лет с момента моего последнего визита в Гонконг», — заявил Си Цзиньпин, который посетил Гонконг в 2017 году в связи с празднованием 20-й годовщины его возвращения в состав Китая.

Си Цзиньпин сказал, что все это время он беспокоился о Гонконге и заботился о нем. «Мои мысли и мысли центрального правительства всегда о соотечественниках из Гонконга», — заявил он.

Он сказал, что Гонконг выдержал ряд серьезных испытаний и преодолел ряд рисков и проблем за прошедший период времени, добавив, что с тех пор город стал сильнее и энергичнее.

Высоко оценив сильную жизнеспособность принципа «Одна страна, две системы», он заявил, что пока этот принцип будет неуклонно соблюдаться, Гонконг, несомненно, будет иметь еще более светлое будущее и внесет новый, более значительный вклад в великое омоложение китайской нации.

В пятницу Си Цзиньпин примет участие в праздновании 25-й годовщины возвращения Гонконга в состав Китая и в церемонии инаугурации шестого правительства Специального административного района Гонконг (САРГ).

Во время встречи с главой администрации САРГ Кэрри Лам (Carrie Lam) в четверг Си Цзиньпин высоко оценил ее усилия по твердой реализации принципа «Одна страна, две системы» и выполнению Основного закона, а также ее роль в содействии масштабному переходу от хаоса к порядку в Гонконге.

«Впечатляющий успех»

«Одна страна, две системы» — это основная политика, осуществляемая китайским правительством в Гонконге с момента возобновления суверенитета над ним 1 июля 1997 года.

Несмотря на многочисленные трудности последних 25 лет, применение на практике принципа «Одна страна, две системы» в Гонконге помогло добиться «впечатляющего успеха», — заявил Си Цзиньпин во время встречи с вновь избранным и назначенным на шестой срок главой администрации САРГ Джоном Ли (John Lee) 30 мая.

Он сказал г-ну Ли, что решимость центрального правительства полностью и добросовестно осуществлять принцип «Одна страна, две системы» никогда не ослабевала и тем более не изменится.

Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость полного и добросовестного выполнения принципа, сохраняя приверженность «одной стране» и эффективно используя преимущества «двух систем».

С момента возвращения в состав Китая Гонконг достиг значительного развития благодаря принципу «Одна страна, две системы».

В 2021 году экономика Гонконга выросла до 2,86 трлн гонконгских долларов (около 364 млрд долларов США) по сравнению с 1,37 трлн гонконгских долларов в 1997 году. За этот период общий объем его внешней торговли вырос более чем в три раза и составил 10,27 трлн гонконгских долларов.

Гонконг стал более сильным международным финансовым, судоходным и торговым центром. Мировые институты неизменно оценивают его как одну из самых свободных и конкурентоспособных экономик с деловой средой мирового класса.

Средняя продолжительность жизни в Гонконге в 2021 году составляла 83 года для мужчин и 87,7 лет для женщин, по сравнению с 76,8 и 82,2 года соответственно в 1997 году.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-30/Xi-extends-congratulations-best-wishes-to-Hong-Kong-compatriots-1bhNbpwpzS8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=rsc_eOlr4PU

SOURCE CGTN