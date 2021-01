CGTN: полный текст новогоднего обращения президента CMG Шэня Хайсюна

2021 год полон новых надежд и устремлений. По китайскому лунному календарю этот новый год также является годом быка. Бык — одно из первых животных, прирученных человеком — играл огромную роль в сельскохозяйственных цивилизациях. В глазах китайского народа быки являются трудолюбивыми и сильными животными. Находясь в Пекине, я желаю вам счастья и здоровья в Новом году!

2020 год был экстраординарным. Он принес миру множество трудностей и невзгод. Человеческое сообщество оказалось перед лицом внезапной вспышки пандемии COVID-19. Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и благодаря кропотливой работе всей нации Китай добился значительных успехов в профилактике и противодействии эпидемии. Кроме того, Китай стал единственной из крупнейших экономических держав мира, достигшей положительных темпов роста в прошлом году.

Во многих странах мира инфекция COVID-19 продолжает распространяться и по сей день. Мы сопереживаем всему миру и искренне надеемся на то, что сможем преодолеть эту трудную ситуацию в кратчайшие сроки, и желаем всем людям здоровья и благополучия.



Как работники средств массовой информации мы обязаны сообщать факты и правду. Уже в первые дни вспышки COVID-19 более 2000 моих коллег немедленно отправились на передовую борьбы с пандемией. Их работа включала прямые трансляции из палат для зараженных COVID-19 в «красной зоне», а также создание многоязычного документального фильма "Together Against COVID-19" («Вместе против COVID-19»). Они своевременно и объективно показали всему миру реалии борьбы Китая с пандемией.



Мы организовали специальное шоу в прямом эфире под названием "COVID-19 Frontline" («Фронт COVID-19») с участием медицинских работников со всего мира. Китайские эксперты-медики делились своим опытом борьбы с пандемией. Кроме того, мы взяли эксклюзивные интервью у главного редактора медицинского журнала "The Lancet" Ричарда Хортона (Richard Horton) и д-ра Питера Форстера (Peter Forster) из Кембриджского университета (Великобритания) — ведущего автора исследования о мутациях этого вируса по мере его распространения. Основываясь на научных фактах, эти эксперты развеяли всевозможные слухи об эпидемии.



В минувшем году мы были свидетелями трогательных моментов и проникновенных историй. 900 лет назад китайский философ Чжан Цзай из династии Северная Сун изрек знаменитую фразу. Смысл этого изречения заключается в том, что печаль и бедность могут укреплять волю людей, помогая им добиваться успехов. Это относится не только к отдельным людям, но и к народам. Несмотря на испытываемые нами трудности мы стали свидетелями любви и доброты, достигнув более глубокого понимания истинного значения сообщества с общим будущим для всего человечества. В результате этой пандемии мы осознали, что человечество может преодолеть общие проблемы только путем сотрудничества.



И хотя пандемия препятствует личному общению, она также сблизила всех нас. За последний год я обменялся почти 300 письмами с послами многих стран и представителями международных средств массовой информации, включая Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, BBC, CNN, Associated Press, Reuters, агентство France-Presse, NHK, Radiotelevisione Italiana и Европейский вещательный союз. Мы обменивались приветствиями, выступали за принятие новых обязательств и укрепление консенсуса. Медиакорпорация Китая обсуждала возможности сотрудничества и борьбы против COVID-19 с более чем 100 информационными организациями из европейских и латиноамериканских стран в рамках «облачных форумов». Мы также создали платформы для сотрудничества с многочисленными средствами массовой информации и совместно с другими компаниями разработали такие программы как "Track of History" («След истории»), "China's Greatest Treasures" («Величайшие сокровища Китая»), а также другие проекты, обеспечившие человеческую заботу и поддержку людей во время пандемии.

Наряду с COVID-19, давней болезнью в истории человечества является нищета, которую необходимо искоренить.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Ликвидация нищеты была мечтой человечества с древних времен. Основополагающим правом всех народов является стремление к счастливой жизни».

В 2020 году Китай достиг своей цели, заключавшейся в искоренении абсолютной нищеты по всей стране.

После восьми лет напряженной работы не менее 100 миллионов человек выбрались из состояния крайней нищеты.

Китай уже вошел в историю благодаря своим усилиям по искоренению бедности.



В честь этого знаменательного события мы выпустили многоязычный документальный фильм "China's War on Poverty" («Война Китая с нищетой»). Он стал результатом совместного производства Китая и США.

Мы также запустили ряд специальных программ, включая "Global Action Initiative — Poverty Alleviation" («Глобальную программу действий по ликвидации нищеты»).

Мы хотим поделиться опытом Китая со всем миром, представив результаты его усилий в слаборазвитых регионах страны.



Выполняя свою роль как средство массовой информации, мы продолжаем работать над созданием официальной мультимедийной платформы мирового уровня.

Мы использовали технологию "5G+4K/8K+AI" при освещении крупнейших научных экспедиций, включая китайскую лунную экспедицию Chang'e-5 и глубоководный исследовательский аппарат Fendouzhe (Striver).

На третьей Китайской международной выставке импортных товаров мы вели прямые трансляции торговых мероприятий, открывших новый канал для многих европейских товаров, поступающих на китайский рынок.



Я всегда был убежден в том, что смыслом существования средств массовой информации является истина. Качество работы средств массовой информации определяется достоверностью новостей и использованием информации из авторитетных источников.

К сожалению, в некоторых сообщениях СМИ о Китае предубеждения подменили объективность, а факты были искажены слухами. В сообщениях о профилактике и противодействии пандемии, а также в репортажах о Гонконге и Синьцзяне появлялись ложные умозаключения и вымыслы.

Мы своевременно реагировали на них и представляли факты. Мы можем расходиться во мнениях, но истина только одна.

Я надеюсь, что в наступающем году все мы выполним свои обязанности по раскрытию новых фактов.



В Европе есть известная поговорка о том, что у справедливого человека больше друзей.

В новом году Медиакорпорация Китая продолжит выполнять свои обязанности в качестве глобальной медиа-платформы, придерживаясь объективной и честной позиции, распространяя правду, являясь голосом справедливости и передавая красоту цивилизации всему миру.



В 2021 году отмечается 100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая.

Сто лет назад была создана Партия, в которой на тот момент состояло всего 13 членов. Сегодня ее численность превышает 90 миллионов человек, ведущих Китай к мирному возвышению.

Так в чем же ключ к успеху Коммунистической партии Китая и почему 1,4 миллиарда китайцев решили поддержать эту столетнюю партию?

Эти вопросы будут в центре внимания наших новостных репортажей в новом году.

Мы будем поддерживать профессиональный дух стремления к совершенству, рассказывая о Китае в наших всесторонних и объективных репортажах и представляя своей аудитории более высококачественные программы.

Ярко сияет новогоднее солнце.

Пусть китайский год быка принесет вам удачу.

Желаю вам всего наилучшего!

Оригинальный текст статьи представлен здесь.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=4EbBqKuMIrE

SOURCE CGTN