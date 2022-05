CGTN: por que a China confia o futuro do país aos jovens

Ele fez as observações na terça-feira durante uma cerimônia realizada para marcar o centenário da Liga da Juventude Comunista da China (CYLC), uma organização de massa de jovens sob a liderança do PCCh.

Obtenha força da experiência histórica

Em 1919, o Movimento de Quatro de Maio estimulou a disseminação do marxismo em toda a China. Dois anos depois, o PCCh foi fundado. No ano seguinte, sob a liderança e promoção do partido, a CYLC foi criada.

De acordo com sua constituição, a liga é uma organização de massa para o progresso dos jovens sob a liderança do PCCh. A liga também atua como uma escola onde os jovens aprendem sobre o socialismo com características chinesas e o comunismo por meio da prática. A liga também auxilia o partido e atua como uma força de reserva.

A missão fundadora da CYLC é seguir incondicionalmente o PCCh e se esforçar pelo partido e pelo povo, disse Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCCh.

Ressaltando as conquistas realizadas pela juventude chinesa no século passado, Xi disse que a liderança do partido, as crenças e convicções firmes, a devoção ao rejuvenescimento nacional e as raízes profundas dos jovens do país são fundamentais para os sucessos do passado e do futuro da CYLC.

Objetivo de rejuvenescimento nacional

A CYLC tinha mais de 73,7 milhões de membros em todo o país em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as estatísticas divulgadas pelo Comitê Central da CYLC.

Os dados mostram que cerca de 43,81 milhões dos seus membros são estudantes, enquanto o restante são pessoas de empresas, instituições públicas, comunidades urbanas e rurais, organizações sociais e outras áreas.

A liga deve continuar a servir os jovens, cumprir sua responsabilidade na consolidação e expansão do apoio dos jovens à governança do partido e oferecer sólida ajuda aos jovens, disse Xi.

Comparando a realização do sonho chinês a uma corrida de revezamento, ele conclamou as gerações mais jovens a se esforçarem ao máximo para ajudar a concretizar o rejuvenescimento nacional com criatividade, mente aberta e espírito pioneiro.

As organizações partidárias em todos os níveis devem atribuir grande importância ao cultivo e desenvolvimento de membros jovens do partido, especialmente membros de destaque da CYLC, para garantir que o país socialista nunca mude sua natureza, ele disse.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-10/Xi-addresses-gathering-celebrating-centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=3wQ7JnzdMBg

FONTE CGTN

