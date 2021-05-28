CGTN: Поселок Чжаоцзинь -- «красная земля» на северо-западе Китая

Передача «красного гена» из поколения в поколение

В мае 2018 года Ван Тяньцзяо (Wang Tianjiao), бывшая в то время третьеклассницей Бэйлянской начальной школы Красной армии, от имени своих одноклассников написала письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором рассказала ему о своем опыте изучения революционной истории и развития школы.

Некоторое время спустя Си Цзиньпин направил учащимся ответное письмо, призвав их передавать «красный ген» из поколения в поколение. В своем письме товарищ Си Цзиньпин выразил надежду на то, что учащиеся дорожат временем, усердно учатся с благодарностью в сердце и станут полезными для страны, народа и общества в будущем.

Бэйлянская начальная школа Красной армии несет на себе отпечаток революционной истории поселка. Она была основана в 1955 году в одном из памятных мест революционного прошлого — на месте проведения исторического совещания в Чэньцзяпо.

В июне 2000 года эту школу посетила Ци Синь — мать Си Цзиньпина. Увидев ее обветшалые классные комнаты и допотопные помещения, она мобилизовала всю свою семью, чтобы пожертвовать 150 тысяч юаней (18 116 долларов США) на переезд и строительство нового здания школы.

С тех пор при поддержке правительства и различных слоев общества школа непрерывно улучшает свои условия за счет постройки новых учебных корпусов и общежитий, классов профессионального обучения и спортивной площадки с дорожками из синтетического каучука.

Быстрое развитие на пользу местного населения

Еще в 2015 году, когда Си Цзиньпин посещал поселок Чжаоцзинь, он подчеркнул важность изучения истории революционных баз, подведения итогов исторического опыта и более эффективного продвижения революционного духа и высококачественного стиля работы.

В последние годы поселок развивается быстрыми темпами. Построены скоростные автодороги, жилые территории, минимаркеты, стадионы и другие объекты инфраструктуры. Некогда захолустное и отсталое место превратилось в край, славящийся «красным туризмом».

«В 2015 году доход на душу населения составлял 8848 юаней. В 2020 году он вырос до 15 235 юаней, — сообщил секретарь отделения Партии в поселке Чжаоцзинь Бай Вэй (Bai Wei). — Поселок был бедным и отсталым. Молодые люди отсюда уезжали, а девушки не выходили здесь замуж. Но за последние два года сюда вернулись 16 студентов колледжей».

«Поселок Чжаоцзинь прекрасен. Возвращайтесь сюда и работайте в этом прославленном месте, внушающем чувство уважения и достигнутого успеха», — заявил г-н Бай.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-25/Zhaojin-Town-the-red-soil-in-northwest-China-10yFK4FcVXy/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1520840/image.jpg

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SOURCE CGTN