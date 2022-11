CGTN: posiedzenie APEC: Chiny otwierają oczy, sprzyjający włączeniu rozwój Azji i Pacyfiku, wezwanie do modernizacji gospodarki regionalnej

PEKIN, 18 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Inflacja, rosnące napięcia geopolityczne i jedyna w tym stuleciu pandemia, wszystko to wpłynęło na obniżenie prognoz dla regionu Azji i Pacyfiku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniża prognozy przyszłorocznego wzrostu w regionie do 4 procent, odpowiednio o 0,9 i 0,8 punktów procentowych w stosunku do prognoz z kwietnia tego roku.

Mimo to, obserwatorzy nadal twierdzą, iż region pozostaje względnie jasnym punktem na tle coraz bardziej słabnącej gospodarki światowej. Na toczącym się szczycie państw organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), prezydent Chin Xi Jinping wyraził przekonanie o witalności gospodarczej regionu i nazwał ten region „obszarem najbardziej dynamicznego wzrostu".

W przemówieniu pisemnym skierowanym do szczytu, Xi zaproponował, aby w obliczu dzisiejszych trudności i przeszkód, obrać trzy ścieżki rozwoju, w tym ścieżkę „pokojowego rozwoju", „otwartości i inkluzywności" oraz „solidarności".

Podczas szczytu, Xi powiedział: „My, naród chiński, największe nadzieje pokładamy w tym, że na świecie zapanują pokój i stabilizacja".

Jak podkreślił, region Azji i Pacyfiku nie jest niczyją własnością i nie powinien być areną walki wielkich potęg, podkreślił. „Nie wolno dopuścić, aby obywatele lub nasze obecne czasy, doprowadziły do wypowiedzenia nowej zimnej wojny" powiedział i wezwał do nawiązania współpracy korzystnej dla wszystkich, opartej na dalekosiężnej wizji".

Xi wzywa do modernizacji gospodarki regionalnej

21 gospodarek APEC, zamieszkanych przez 2,9 miliarda ludzi, czy mówiąc inaczej, niemal 40 procent ludności świata, generują około połowę wartości światowej wymiany handlowej i ponad 60 procent całkowitego, światowego produktu krajowego brutto (PKB). W obliczu nowych potrzeb rozwojowych, członkowie APEC muszą sięgnąć do przeszłych doświadczeń i lekcji, reagować na wyzwania naszych czasów i zdecydowanie rozszerzyć integrację regionalnej współpracy gospodarczej w państwach Azji i Pacyfiku, powiedział Xi podczas szczytu.

Zwrócił też uwagę na znaczenie „stabilnych i odpornych na zakłócenia" łańcuchów przemysłowych i łańcuchów dostaw, konieczność zwalczania dążeń do zakłócenia, czy „nawet rozmontowania" łańcuchów budowanych w regionie przez wiele lat. Jak powiedział, dopuszczenie do takiej sytuacji zwiodłoby współpracę gospodarczą Azji i Pacyfiku na manowce.

Prezydent Chin przypomniał o koncepcji „otwartości", stwierdził, że „zatrzaskiwanie drzwi" trzeba zostawić za sobą. Zwrócił również uwagę na konieczność wdrożenia wysokiej jakości spójności. „Chiny będą aktywnie rozszerzać komplementarność między Inicjatywą Pasa i Szlaku oraz strategiami rozwoju wszystkich jej stron, aby wspólnie zbudować sieć zależności między Azją i Pacyfikiem", powiedział.

Xi podkreśla zaangażowanie Chin w rozwój Azji i Pacyfiku

Jako państwo należące do regionu Azji i Pacyfiku, Chiny pragną podzielić się swoimi osiągnięciami w obszarze rozwoju z partnerami z regionu. Xi podkreślił, że jego kraj bierze aktywny udział w promowaniu stworzenia wspólnoty Azji I Pacyfiku, którą czeka wspólna przyszłość oraz zobowiązał się do wzięcia większej odpowiedzialności za szerzenie stabilizacji i dobrobytu w regionie.

Prezydent Chin złożył również obietnicę wkroczenia na nową ścieżkę modernizacji, umożliwiającą zachowanie równowagi między ludzkością a przyrodą. „Chiny są jednym z krajów, w których transformacja energetyczna zachodzi najszybciej", powiedział Xi podczas szczytu.

Podkreślił też nadzieję na pokój na świecie. "Będziemy mocno stać po właściwej stronie dziejów. Nie odstąpimy od dążeń do pokoju, rozwoju, współpracy i szerzenia powszechnego dobrobytu. Dążąc do rozwoju naszego kraju, będziemy walczyć o zagwarantowanie pokoju i rozwoju świata, a dzięki rozwojowi w naszym kraju, bardziej przyczynimy się do pokoju i rozwoju na świecie", powiedział.

