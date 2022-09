CGTN : Pour redynamiser le commerce des services, la Chine s'engage à une ouverture de plus haut niveau

PÉKIN, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le Salon international du commerce des services de Chine 2022 (CIFTIS) s'achève lundi à Pékin, le pays a envoyé un signal de sa détermination inébranlable à faire pression pour une ouverture plus large et plus profonde.

Intitulé « Coopérer pour un meilleur développement, innover pour un avenir plus vert », l'évènement de cette année comprend une zone d'exposition de 152 000 mètres carrés avec la participation de plus de 2 400 entreprises, dont plus de 400 entreprises du Global Fortune 500 et des entreprises leaders du secteur.

Les données du Ministère chinois du Commerce (MOC) ont montré qu'un total de 1 339 projets ont été signés, dont 513 projets de construction, 175 accords d'investissement, 128 accords stratégiques et 173 produits de premier lancement.

Le CIFTIS est une plateforme cruciale pour la Chine afin d'étendre son ouverture, d'approfondir la coopération et d'innover, a noté mercredi le Président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations au CIFTIS 2022.

Il a exprimé la volonté du pays de travailler avec d'autres pays pour maintenir un véritable multilatéralisme, l'inclusivité et la coopération gagnant-gagnant et promouvoir conjointement l'économie des services ouverts et partagés en vue de donner un élan à la reprise de l'économie mondiale.

Le développement vert mis en avant

Le CIFTIS de cette année a mis en place pour la première fois une section dédiée aux services environnementaux. Elle se concentre sur le développement vert, au milieu des efforts du pays pour atteindre ses objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone.

Cette section couvre une superficie de 16 700 mètres carrés et se concentre sur des sujets tels que l'énergie à faible émission de carbone, le climat et l'économie du carbone, la neutralité carbone et les technologies vertes.

Un certain nombre de nouveaux produits et technologies tels que les serveurs de cloud computing verts à faible émission de carbone, le calcul de l'empreinte carbone ESG et les ordinateurs personnels verts ont été présentés.

Les organisateurs ont également accueilli 24 activités de forum et de conférence pour explorer en profondeur la voie de la coopération mondiale en matière de développement vert.

« Les visions ne se réaliseront que lorsque nous agirons en conséquence », a noté Xi Jinping dans une déclaration écrite à la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique l'année dernière, alors que la Chine a enregistré des progrès remarquables en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone au cours de la dernière décennie.

En 2021, la consommation d'énergie de la Chine par unité de PIB a chuté de 26,2 % par rapport à 2012 et son intensité en carbone a été réduite de 34 % au cours de la dernière décennie.

Le commerce des services en plein essor en Chine

Le commerce des services de la Chine a connu une expansion fulgurante, la valeur ajoutée du secteur des services chinois ayant été multipliée par 1,49 au cours des 10 dernières années et le commerce cumulé des services dépassant 4 000 milliards d'euros.

Au premier semestre 2022, les importations et exportations de services de la Chine ont également augmenté de 417 milliards d'euros (2 890 milliards de yuans), soit une augmentation de 21,6 % en glissement annuel.

Les investisseurs étrangers trouvent également des points forts dans le secteur des services chinois en pleine croissance. Le MOC a déclaré que l'utilisation réelle des investissements étrangers par la Chine en 2021 avait bondi de 14,9 % en glissement annuel pour atteindre environ 166 milliards d'euros (1 150 milliards de yuans), dont le secteur des services représentait 79 % du total.

Dans sa lettre de félicitations, le Président chinois s'est également engagé à ce que le pays reste déterminé à promouvoir l'élargissement de l'accès au marché dans le secteur des services, à faciliter l'ouverture du commerce transfrontalier des services et à s'efforcer d'établir un système d'ouverture de haut niveau pour le secteur des services.

Insuffler de la vitalité à l'économie mondiale

Dans sa lettre de félicitations, Xi Jinping a souligné que le CIFTIS contribuait activement au développement des services mondiaux et du commerce des services.

Il ne fait aucun doute que le CIFTIS se tient au bon moment pour renforcer la coopération mondiale, a déclaré l'ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) en Chine, le Dr Ali Obaid Al Dhaheri, lors d'une récente interview avec CGTN.

S'adressant mercredi au Sommet mondial sur le commerce des services de la CIFTIS 2022, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que l'économie mondiale d'aujourd'hui est de plus en plus tirée par le secteur des services et qu'avec l'accélération de la numérisation du commerce des services, la part du commerce des services dans le commerce mondial continuera d'augmenter.

Le commerce des services de la Chine a connu un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % au cours de la dernière décennie, soit 3,1 points de pourcentage de plus que le niveau mondial, selon le Ministère du Commerce. Le volume du commerce des services du pays occupe la deuxième place mondiale depuis huit années consécutives.

Actuellement, plus de 200 pays et régions ont des échanges de services avec la Chine.

La tenue du CIFTIS démontre pleinement l'engagement de la Chine à ouvrir davantage son secteur des services, ce qui est bien accueilli par le monde, a déclaré à CGTN Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin, ambassadeur de Malaisie en Chine.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-05/Revving-up-services-trade-China-is-committed-to-higher-level-opening-1d5g2fAhn5m/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891839/image_1.jpg

SOURCE CGTN