CGTN: праздник двойной девятки: китайская традиция почитания родителей

ПЕКИН, 14 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Уважительное отношение к пожилым людям, в частности, к родителям, считается наследием цивилизации Китая, насчитывающей 5000 лет. Концепция почитания родителей восходит к 400 году до н. э., когда она упоминалась в ранних трудах известных древних философов.

Чунъян, или праздник двойной девятки, отмечается в 9-й день девятого месяца по лунному китайскому календарю, который приходится в этом году на 14 октября. Эта традиция уже давно живет в китайской культуре.

Загруженные работой дети проведут день дома, общаясь с пожилыми родственниками, а Председатель КНР Си Цзиньпин будет играть ведущую роль в этом процессе.

Си Цзиньпин, почтительный сын

Несмотря на плотный график, Си Цзиньпин гуляет со своей матерью, держась за руки, в любое свободное время.

Согласно CMG, на его книжной полке есть две фотографии: на одной из них он прогуливается вместе со своим отцом в инвалидной коляске и другими членами семьи, а на другой на прогулке со своей матерью.

Почтение к пожилым стало одной из черт Си Цзиньпина, не только по отношению к своей семье, но и обществу в целом.

Си Цзиньпин призывает уважать ветеранов

Еще в 1984 году Си Цзиньпин, тогдашний секретарь комитета уезда Чжэндин Коммунистической партии Китая (КПК) в провинции Хэбэй на севере Китая, написал в статье следующее: «Молодые чиновники и чиновники среднего возраста должны уважать ветеранов, строя искренние отношения сотрудничества и тем самым работая бок о бок и продвигая работу партии».

В то время он призывал к более внимательному отношению к пожилым людям. Он использовал зал для совещаний, устроив в нем рекреационное помещение для пожилых. Кроме того, он уделял первоочередное внимание их госпитализации и решил многие проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди.

На протяжении своей политической карьеры китайский президент всегда отстаивал интересы пожилых людей. Моменты, демонстрирующие его заботу и уважение к престарелым, пользуются большой популярностью.

Со времени проведения 18-го Всекитайского конгресса КПК в 2012 году Си Цзиньпин дал ряд указаний и принял соответствующие планы и меры по развитию услуг по уходу за пожилыми людьми и пенсионной системы страны.

В ходе своих проверок внутри страны Си Цзиньпин регулярно посещал учреждения по уходу за престарелыми, с тем чтобы убедиться в том, что политика поддержки осуществляется надлежащим образом и что жители получают надлежащий уход.

Развитие системы ухода за престарелыми было включено в 13-й Пятилетний план, и в период с 2015 по 2020 год она получила 13,4 млрд юаней (около 2 млрд долларов) из центрального бюджета.

В рамках 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы) Китай продолжит совершенствовать инфраструктуру, помогающую оказывать услуги по уходу за пожилыми людьми и повышать их качество. Согласно плану, к 2025 году базовое страхование по старости достигнет 95% по сравнению с 90% в 2020 году.

По данным недавно опубликованной седьмой переписи населения Китая в стране насчитывается 264 миллиона человек в возрасте от 60 лет и 191 миллион человек в возрасте от 65 лет, что составляет 18,7% и 13,5% от общей численности населения соответственно.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-13/-Chongyang-Festival-The-Chinese-legacy-of-filial-piety-14k7hkl3tS0/index.html

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SOURCE CGTN