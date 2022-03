CGTN: Pre mier a pokoj vo svete je potrebné spoločné úsilie Číny a USA

PEKING, 21. marca 2022 /PRNewswire/ -- Medzinárodné prostredie prechádza veľkými zmenami, od pandémie COVID-19 až po ukrajinskú krízu, pričom svetový mier a rozvoj čelia vážnym výzvam.

„Svet nie je ani pokojný ani stabilný," povedal v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching a vyzval Čínu a USA, aby niesli svoj podiel medzinárodnej zodpovednosti a pracovali pre svetový mier a pokoj.

Si Ťin-pching to poznamenal počas videohovoru s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý sa uskutočnil na jeho žiadosť.

„Ako lídri najväčších krajín sa musíme zamyslieť nad tým, ako správne riešiť otázky globálnych ohnísk a predovšetkým mať na pamäti globálnu stabilitu, prácu a život miliárd ľudí," povedal Si Ťin-pching Bidenovi.

Po ich úprimnej a podrobnej diskusii sa obaja lídri dohodli na prijatí konkrétnych opatrení s cieľom vrátiť vzťahy medzi Čínou a USA späť na cestu stabilného rozvoja a vynaložiť príslušné úsilie na riadne vyriešenie krízy na Ukrajine.

„Beriem tieto tvrdenia veľmi vážne"

Biden znovu Si Ťin-pchingovi povedal, že USA sa neusilujú o novú studenú vojnu s Čínou, o zmenu čínskeho systému, ani o obnovenie aliancií proti Číne, a že USA nepodporujú „nezávislosť Taiwanu" ani nemajú v úmysle vyhľadávať konflikt s Čínou. Si Ťin-pching odpovedal: „Beriem tieto tvrdenia veľmi vážne."

Si Ťin-pching poukázal na to, že čínsko-americké vzťahy sa namiesto toho, aby sa dostali z ťažkostí, ktoré spôsobila predchádzajúca americká administratíva, stretávajú s rastúcim počtom výziev. Za zmienku stojí najmä to, že niektorí ľudia v USA vyslali zlý signál silám za „nezávislosť Taiwanu", povedal Si Ťin-pching a dodal: „toto to veľmi nebezpečné."

Nesprávny prístup k taiwanskej otázke bude mať rušivý vplyv na bilaterálne vzťahy, povedal Si Ťin-pching. „Čína dúfa, že USA budú venovať tejto otázke náležitú pozornosť," vyhlásil.

Priamou príčinou súčasnej situácie v čínsko-amerických vzťahoch je, že niektorí ľudia na americkej strane nedodržiavali dôležitý konsenzus, ktorý dosiahli obaja prezidenti, a nekonali na základe pozitívnych vyhlásení prezidenta Bidena. USA nesprávne pochopili a nesprávne odhadli strategický zámer Číny, zdôraznil Si Ťin-pching.

Zdôraznil, že medzi Čínou a USA existovali a naďalej budú existovať rozdiely. „Dôležité je udržať tieto rozdiely pod kontrolou. Neustále sa rozvíjajúci vzťah je v záujme oboch strán," povedal čínsky prezident.

„Na tlieskanie sú potrebné dve ruky"

Piatkový videohovor bol prvým rozhovorom medzi oboma lídrami od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu. Obaja objasnili svoje stanoviská k tejto otázke a vyjadrili ochotu vynaložiť úsilie na riadne vyriešenie krízy.

Keď Biden vyjadril pripravenosť komunikovať s Čínou s cieľom zabrániť vyhroteniu situácie, Si Ťin-pching mu povedal: „Čína nechcela, aby situácia na Ukrajine dospela až sem. Čína je za mier a je proti vojne. Je to zakotvené v čínskej histórii a kultúre."

Čínsky prezident zopakoval hlavné zásady, ktoré sú základom prístupu Číny k ukrajinskej kríze, a poznamenal, že všetky strany musia spoločne podporovať Rusko a Ukrajinu v dialógu a rokovaniach, ktoré prinesú výsledky a povedú k mieru.

„Čím je situácia zložitejšia, tým je väčšia potreba zachovať si chladnú hlavu a racionálny prístup," povedal Si Ťin-pching a dodal, že bez ohľadu na okolnosti je vždy potrebná politická odvaha, aby sa vytvoril priestor pre mier a ponechal priestor pre politické riešenie.

Citujúc dve čínske príslovia: „Na tlieskanie sú potrebné dve ruky", „Ten, kto uviazal tigrovi zvonček, ten mu ho musí dať dole", Si Ťin-pching vyzval USA a NATO, aby viedli dialóg s Ruskom s cieľom riešiť podstatu ukrajinskej krízy a zmierniť bezpečnostné obavy Ruska aj Ukrajiny.

Čínsky prezident poznamenal, že situácia v krajinách na celom svete je už teraz veľmi zložitá v dôsledku pandémie COVID-19 a zároveň varoval, že rozsiahle a nediferencované sankcie by spôsobili len to, že ľudia budú trpieť.

„Ak by sa ďalej stupňovali, mohli by vyvolať vážne krízy v globálnej ekonomike a obchode, financiách, energetike, potravinách a priemyselných a dodávateľských reťazcoch, ochromiť už aj tak upadajúce svetové hospodárstvo a spôsobiť nenávratné straty," povedal Si Ťin-pching.

„Čína robí pre mier všetko, čo je v jej silách, a bude naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu," dodal.

