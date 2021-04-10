CGTN представляет документальный фильм «Война в тени» о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

CGTN представляет новый документальный фильм «Война в тени» о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

ПЕКИН, 10 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:

В пятницу многочисленные платформы China Media Group начали трансляцию документального фильма «Война в тени» — последней части тетралогии, созданной телекомпанией China Global Television Network (CGTN), где рассказывается о борьбе с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

В нем описывается бедственное положение жителей Синьцзяна в условиях последствий терроризма в регионе, а также раскрывается картина изнутри, обусловленная десятилетиями борьбы.

«Война в тени: трудности борьбы с терроризмом в Синьцзяне» — документальный фильм, раскрывающий экстремистское мировоззрение и проблемы, с которыми сталкивается Китай в своей борьбе с терроризмом как в Синьцзяне, так и за его пределами. Этот фильм продолжительностью 55 минут состоит из четырех частей: «Сеть», «Внутренние враги», «Учебники» и «Черные руки».

В этом документальном фильме содержится множество эксклюзивных интервью и видеоматериалов, публикуемых впервые, с использованием фактов, опровергающих ложь западных стран об «избыточных мерах по борьбе с терроризмом» и «геноциде» в Синьцзяне.

В нем рассказывается о методах, используемых экстремистскими и сепаратистскими силами, включая «двуличных людей» среди высокопоставленных должностных лиц региона, а также о том, как музыкальные произведения и видеоматериалы, восхваляющие терроризм и разжигающие межнациональную рознь, проникли в регион. Кроме того, он рассказывает об огромных трудностях, с которыми сталкиваются полицейские на протяжении десятилетий.

«Несмотря на отсутствие актов террористического насилия в Синьцзяне в последние четыре года западные СМИ не прекращают свои клеветнические нападки на Синьцзян. С помощью этого нового документального фильма мы искренне надеемся взвешенно и объективно показать эту историю, чтобы помочь миру осознать истинные масштабы насильственных террористических актов в Синьцзяне на различных уровнях», — заявил главный режиссер документального фильма «Война в тени» Хань Бинь (Han Bin).

Научный сотрудник Института китайских пограничных исследований Академии общественных наук КНР Чжоу Вэйпин (Zhou Weiping) сообщил следующее: «Благодаря неослабным усилиям властей и жителей Синьцзяна за последние четыре года в регионе не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с террористическим насилием, что являлось крайне труднодостижимой целью. И главная идея последнего документального фильма заключается в том, чтобы рассказать миру и людям о причинах нашей глубоко осмысленной борьбы с терроризмом в Синьцзяне».

Тысячи террористических актов, совершенных в Синьцзяне в период с 1990 по 2016 годы, привели к гибели многих ни в чем не повинных людей и сотен полицейских.

Ссылка на видео: https://youtu.be/0km8LuzDgy8

SOURCE CCTV+