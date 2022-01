CGTN: Presidente da CMG apresenta mensagem de Ano Novo para o público no exterior

Os serviços de radiofusão da China no exterior continuarão este trabalho em 2022.

Shen declarou que apresentar bem as histórias da China para o público global continua sendo a missão do CMG. Os programas do CMG, como "China nas histórias", "China nos clássicos" e "Cultura chinesa na toponímia", documentaram a história profunda e sólida do país e a vitalidade das pessoas em suas vidas cotidianas. Programas que incluem "Parques Nacionais" e "O Olimpismo e a Arte" registraram as cenas da "China Bela" e da "China Saudável" na nova era. A transmissão mundial ao vivo da "Tiangong Class" a partir da estação espacial da China inspirou os jovens a explorarem os mistérios do universo. Quando uma manada de 16 elefantes selvagens da província de Yunnan vagou do sul para o norte e de volta para casa, plataformas como a CGTN, Yangshipin e CCTV News Digital acompanharam cada passo, oferecendo mais de sete mil horas de transmissão ao vivo, o que transformou os "elefantes errantes" um tópico interessante em todo o mundo.

O presidente do CMG declarou que as informações baseadas em fatos deveriam ser o princípio fundamental dos jornalistas globais. Entretanto, a imprensa tem propagado mentiras e mitos nas notícias sobre temas como a COVID e o Afeganistão. Shen também expressou que o grupo estabeleceu um mecanismo de cooperação diversificado e inclusivo com parceiros de mídias internacionais.

"Trocamos mais de 600 cartas com nossos colegas e amigos dos meios de comunicação internacionais e também nos reunimos on-line e off-line mais de 20 vezes. Trabalhamos juntos para construir uma parceria de mídia e um mecanismo de cooperação com diversidade, inclusão, igualdade e confiança mútua. Esses intercâmbios sinceros e calorosos construíram pontes de confiança, e essas chamadas e cartas entusiasmadas nos incentivaram a fazer o melhor", disse Shen.

A China também sediará o maior evento esportivo do mundo de 2022. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim reunirão atletas de todo o mundo para competir sobre o gelo e a neve. Shen disse que o China Media Group está preparado para levar a ação ao público global, com tecnologias de ponta e seu recém-lançado Canal Olímpico.

Com as tecnologias '5G+4K/8K+IA', o CMG montou um vagão de transmissão ao vivo no trem de alta velocidade de Pequim para Zhangjiakou, na província de Hebei. É a primeira solução tecnológica do mundo a gravar e transmitir com streaming de Ultra HD em trens de alta velocidade. Gostaríamos muito de compartilhá-lo com nossos homólogos globais e apresentar conjuntamente os maravilhosos e extraordinários Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 para o mundo", declarou.

Shen também declarou que, no próximo ano, o PCCh realizará seu 20º Congresso Nacional para traçar um plano para o futuro da China. Ele acrescentou que, com o espírito de buscar a excelência, a precisão a e perfeição, o CMG se esforçará para produzir mais programas de qualidade para apresentar à comunidade internacional a vitalidade da China na nova era a partir de várias perspectivas, e desempenhar seu papel como uma organização de mídia na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

FONTE CGTN

