CGTN prezentuje utwór przewodni kampanii „Media Challengers"

Czterech vlogerów i influencerów, którzy zyskali ogromne grono fanów na całym świecie, czyli: Shaun Gibson z Wielkiej Brytanii, Anzelika Smirnova z Łotwy, Ju Ju z południowo-zachodniej prowincji Syczuan w Chinach oraz Malik Naibi z Pekinu, również dołączyło do ekipy CGTN, by wspólnie wykonać wspomniany utwór.

Symbolizująca dążenie młodych ludzi do realizacji swoich marzeń, pogodna i energiczna melodia zachęca twórców treści z całego świata do współpracy z międzynarodową i zróżnicowaną ekipą CGTN.

Zgłoszenia do tegorocznej kampanii The Media Challengers przyjmowane są do końca czerwca 2021 r. Wtedy też zostanie ogłoszony skład mentorów i wybranych uczestników. Do września 2021 roku CGTN zaprezentuje proces selekcji poprzez materiały filmowe online oraz programy typu reality show, które odbędą się zarówno zdalnie, jak i osobiście.

Osoby, które znajdą się na krótkiej liście, zostaną włączone do międzynarodowego banku talentów CGTN i przejdą specjalistyczne szkolenie. Najlepsi z nich otrzymają ofertę pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w pekińskiej siedzibie CGTN lub jej zagranicznych biurach w Waszyngtonie, Londynie i Nairobi, a także zostaną zaproszeni do udziału w specjalnych programach CGTN w latach 2021-2022.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-07/CGTN-launches-Media-Challengers-theme-song--10TDv9m5nlS/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=dCPavz2iLX4

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1528094/CGTN_anchors.jpg

