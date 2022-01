CGTN: prezes CMG kieruje noworoczne przesłanie do zagranicznych odbiorców

Chiński dostawca zagranicznych usług nadawczych utrzyma to podejście w 2022 roku.

Shen powiedział, że odpowiednie ukazywanie historii Chin globalnym widzom pozostaje misją CMG. Programy takie jak „Chiny w opowieściach", „Chiny w klasyce" czy „Chińska kultura w toponimii" dokumentują głęboką i długą historię kraju i jego mieszkańców, ukazując ich codzienne życie. Z kolei programy takie jak „Parki Narodowe" i „Olimpizm i Sztuka" ukazują obrazki „Pięknych Chin" i „Zdrowych Chin" w nowej erze. Globalna transmisja na żywo „Tiangong Class" z chińskiej stacji kosmicznej zainspirowała młodych ludzi do odkrywania tajemnic wszechświata. Kiedy zaś stado 16 dzikich słoni z prowincji Yunnan wędrowało z południa na północ i z powrotem do swojego miejsca bytowania, platformy CGTN, Yangshipin i CCTV News Digital śledziły każdy ich krok, dostarczając ponad 7000 godzin transmisji na żywo, dzięki czemu „wędrujące słonie" znalazły się na ustach całego świata.

Prezes CMG powiedział, że przekaz oparty na faktach powinien być podstawową zasadą dziennikarzy z całego świata. Grupa obalała kłamstwa i mity zawarte w wiadomościach dotyczących takich kwestii, jak COVID czy Afganistan. Shen podkreślił również, że CMG ustanowiła zróżnicowany i integracyjny mechanizm współpracy z międzynarodowymi partnerami medialnymi.

„Wymieniliśmy ponad 600 wiadomości z naszymi kolegami i przyjaciółmi z międzynarodowych mediów, a także spotkaliśmy się zarówno online, jak i offline ponad 20 razy. Pracowaliśmy razem, aby zbudować partnerstwo medialne i mechanizm współpracy oparty na zasadach różnorodności, włączenia, równości i wzajemnego zaufania. Szczere i przyjazne wymiany zdań budowały zaufanie, a entuzjastyczne rozmowy telefoniczne i wiadomości stanowiły dla nas zachętę do tego, by jeszcze bardziej się starać" ‒ powiedział Shen.

Chiny będą również gospodarzem największego na świecie wydarzenia sportowego w 2022 roku. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie zgromadzą sportowców z całego świata, którzy będą rywalizować na lodzie i śniegu. Shen zapewnił, że CMG jest gotowa, aby przybliżać te wydarzenia globalnym widzom dzięki najnowocześniejszym technologiom i nowo uruchomionemu kanałowi olimpijskiemu.

„Dzięki technologiom 5G+4K/8K+AI, CMG uruchomiła wagon do transmisji na żywo w szybkim pociągu z Pekinu do Zhangjiakou w prowincji Hebei. Jest to pierwsze na świecie rozwiązanie techniczne umożliwiające nagrywanie i nadawanie w jakości Ultra HD w pociągach o dużych prędkościach. Bardzo chcielibyśmy podzielić się tym z naszymi globalnymi partnerami i wspólnie zaprezentować światu wspaniałe i niezwykłe Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022" ‒ podkreślił.

Powiedział również, że w nadchodzącym roku Komunistyczna Partia Chin zorganizuje swój 20. Kongres Narodowy, aby nakreślić plany na przyszłość. Dodał, że w duchu dążenia do doskonałości, precyzji i perfekcji CMG będzie chciała wyprodukować jeszcze więcej programów wysokiej jakości, aby przedstawić społeczności międzynarodowej aktywność Chin z wielu perspektyw w nowej erze oraz, jako organizacja medialna, wnosić swój wkład w budowanie wspólnoty na rzecz wspólnej przyszłości ludzkości.

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

SOURCE CGTN