CGTN: Prezident CMG posílá novoroční pozdravy zahraničnímu publiku

PEKING, 2. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, prezident společnosti China Media Group (CMG), zaslal 1. ledna 2023 prostřednictvím CGTN, China Radio International a internetu novoroční přání svému zahraničnímu publiku.

„V teplém zimním slunci vítáme rok 2023, nový rok plný příslibů a očekávání. Dovolte, abych vás pozdravil z Pekingu," pronesl.

Shen připomněl, že v roce 2022 úspěšně proběhl 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny), který stanovil úkoly a cesty k pokroku v národnímu omlazení na všech frontách prostřednictvím čínské cesty k modernizaci.

Uvedl, že CMG jako účastník, svědek a kronikář nové éry přiblížila tento impozantní a velkolepý kongres celému světu a vytvořila řadu kvalitních materiálů, které vyprávějí pozoruhodné příběhy Číny v uplynulém mimořádném desetiletí a které si získaly široký ohlas u domácího i zahraničního publika.

V uplynulém roce společnost CMG zkoumala v zájmu svého cíle nabízet kvalitní programy napříč televizními kanály, sítěmi a platformami systém inovací „nápady+umění+technologie".

Při vysílání zimních olympijských her v Pekingu například využila nejmodernější technologie, aby představila „romantiku v čínském stylu", kde se olympijský duch prolíná s čínskou kulturou a kde led a sníh rozzáří jiskra technologických novinek. Za nebývalý rozsah a úspěšnost přenosů z olympijských her ocenil společnost CMG také předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Programy z dílny CMG, jako je „Čína v klasických dílech (China in the Classics)" a „Čína v poezii a malířství (China in Poetry and Painting)" jsou nejen uměleckou interpretací starobylé čínské civilizace, ale také součástí nepřetržitého úsilí, které přispívá k rozmanitosti lidské civilizace, dodal Shen.

Připomněl také, že pořady CMG, jako je Galavečer na oslavu Jarního festivalu, Svátků středu podzimu či Nového roku pomohly vzbudit nadšení pro čínskou kulturu v zahraničí a vysílání čínských filmů a televizních pořadů přispělo k budování mostu mezi civilizacemi a sbližování srdcí a myslí prostřednictvím obrazů a příběhů.

Po 20. celostátním sjezdu KSČ zahájila společnost CMG sérii 58 zahraničních mediálních akcí na téma „Nová cesta: Čína a svět", v nichž s přáteli z různých zemí diskutovala o významu modernizace Číny a jejím přínosu pro svět, a které podpořilo a informovalo o nich více než 2000 mezinárodních médií.

Kromě toho CMG v roce 2022 zdokonalila svou globální síť pro sběr zpráv a věnovala se dalšímu rozvíjení svých kapacit pro informování o nejvýznamnějších světových událostech. CMG nyní vysílá v 68 jazycích (oproti předchozím 44) a pokrývá 233 zemí a regionů.

Při informování o rusko-ukrajinském konfliktu a pandemii covidu-19 se podle Shena CMG oprostila od předsudků, zůstala věrná pravdě a zajistila, aby mezinárodní společenství slyšelo objektivní a nestranný postoj Číny a její řešení.

„Schopnost komunikace je jedním ze základních měřítek pro mezinárodní médium a pravda je zdrojem vitality všech mediálních organizací," řekl.

„V nadcházejícím roce hodláme i nadále podnikavě a houževnatě postupovat vpřed a předkládat mezinárodnímu společenství nové perspektivy v nové éře Číny z mnoha úhlů pohledu."

Na rok 2023 připadá také desáté výročí představení iniciativy Nové Hedvábné stezky.

„Budeme pokračovat v navazování přátelství prostřednictvím mediální spolupráce, podporovat výměny a vzájemné učení mezi kulturami a plnit svou povinnost odpovědné mediální organizace při prosazování společných hodnot a budování společenství sdílené budoucnosti lidstva," uzavřel.

