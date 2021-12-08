CGTN: президент CMG Шэнь Хайсюн о пользе всеобъемлющей народной демократии Китая

Форум состоялся в Пекине. В мероприятии приняли участие более 500 высокопоставленных политиков и ученых из более чем 120 стран, а также 20 международных организаций.

Г-н Шэнь заявил, что всеобъемлющая народная демократия Китая дарит народу ощущение счастья и удовлетворения. Благодаря такой демократии 1,4 млрд человек были избавлены от абсолютной нищеты, а пандемия COVID-19 взята под контроль.

По мнению г-на Шэнь, только народ может судить о демократии в своей стране. Настоящая демократия должна быть на благо людей.

Он раскритиковал США за навязывание своего видения демократии другим странам независимо от культурных и исторических различий.

По словам главы CMG, это привело к экономическим кризисам и гуманитарным катастрофам для местного населения.

Беспорядки в Капитолии в начале января, поспешный вывод войск из Афганистана и рекордно высокое количество погибших американцев во время пандемии COVID-19 показывают, что американская демократия серьезно больна, отметил г-н Шэнь.

Также Шэнь Хайсюн сослался на освещение текущей ситуации в Афганистане новостным телеканалом CGTN. Он пообещал, что CMG, которая является одной из крупнейших международных медиа-корпораций, будет и впредь выполнять свой долг по распространению правды о демократических процессах в Китае.

«Мы верим в силу справедливости и стремимся распространять объективную информацию о демократических процессах», — заявил г-н Шэнь.

По его словам, корпорация продолжит активно работать над созданием здоровой глобальной среды для общественного мнения и развитием программ по профессиональным обменам между разными странами в интересах общего будущего всего человечества.

Президент Китайской академии социальных наук Си Фучжань (Xie Fuzhan) отметил, что демократия постоянно развивается. Это явление уходит корнями в историю и культуру, принимая разнообразные формы и развиваясь по выбранному народом пути.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма (Yukio Hatoyama) заявил, что вместо того, чтобы продвигать свои ценности, США следует сосредоточиться на общих, тех, которые разделяет международное сообщество, и избегать игр, в которых проигрыш ждет всех.

Бывший посол США в Камбодже Кеннет М. Куинн (Kenneth M. Quinn) выразил надежду, что Китай и США смогут объединить усилия по развитию демократии в ходе сотрудничества и многосторонней дипломатии в рамках ООН.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-04/CMG-president-Shen-Haixiong-speaks-at-International-Forum-on-Democracy-15J7B5etyKY/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dB8gnnMtAFg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1702690/CMG_President_Shen_Haixiong_China_s_whole_process_democracy_brings_happiness.jpg

SOURCE CGTN