CGTN: Prieskum: 85 % respondentov chváli čínsku koncepciu spoločnej budúcnosti

PEKING, 9. decembra 2022 /PRNewswire/ -- Až 85 % respondentov v celosvetovom prieskume ocenilo koncept „spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo" a 94,2 % z nich ocenilo Čínou navrhované hodnoty „mieru, rozvoja, spravodlivosti, demokracie a slobody" pre celé ľudstvo.

Prieskum uskutočnili agentúry CGTN Think Tank a Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication. Pred štátnou návštevou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Saudskej Arábii a jeho účasťou na prvom samite Číny a arabských štátov a samite Číny a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) sa uskutočnil prieskum medzi 4 000 ľuďmi z 20 krajín.

V uplynulom desaťročí podpísala Čína dohody o spolupráci v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (BRI) s 20 arabskými štátmi a 17 arabských štátov podporilo Čínou navrhovanú Globálnu rozvojovú iniciatívu (GDI).

Prezident Si Ťin-pching predložil GDI vo všeobecnej rozprave na 76. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN 21. septembra 2021 a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby rozvoj zaradilo na popredné miesto v globálnej makropolitickej agende a spolupracovalo na smerovaní globálneho rozvoja k vyváženejšej, koordinovanejšej a inkluzívnejšej fáze.

78,4 % respondentov prieskumu súhlasilo s GDI a verí, že „rozvoj je dôležitým spôsobom riešenia globálnych problémov", zatiaľ čo 79,4 % uznáva plody spolupráce dosiahnuté „Skupinou priateľov GDI", na ktorej sa Čína podieľa.

Dnešný svet prechádza hlbokými zmenami, aké sme nezažili celé storočie. Čína aj arabské krajiny stoja pred historickou úlohou realizovať národnú obnovu a urýchliť národný rozvoj.

Na realizáciu tejto úlohy 85,2 % respondentov súhlasilo s tým, že krajiny by mali prijať aktívne opatrenia na spoločné riešenie rizík a výziev v globálnom rozvoji, pričom 84,7 % respondentov očakáva, že krajiny budú podporovať inkluzívnejší a diverzifikovanejší globálny rozvoj a spoločne udržiavať globálnu hospodársku stabilitu.

Vzhľadom na rozdielne vnútroštátne podmienky 84,1 % respondentov uviedlo, že predpokladom spolupráce je rešpektovanie rozvojových ciest a systémových rozdielov jednotlivých krajín, a 89,6 % očakáva, že krajiny budú riešiť medzinárodné spory prostredníctvom dialógu a konzultácií.

Okrem toho 85,6 % respondentov súhlasilo s Čínou navrhovanou Globálnou bezpečnostnou iniciatívou (GSI), pretože sa domnievajú, že bezpečnosť je nevyhnutným predpokladom rozvoja.

Si Ťin-pching navrhol GSI na otváracom ceremoniáli výročnej konferencie Boao Forum for Asia 2022 v apríli s cieľom podporiť bezpečnosť pre všetkých na celom svete.

80,8 % respondentov sa vyslovilo proti hegemonizmu, mocenskej politike a svojvoľnému zavádzaniu sankcií na iné krajiny, pričom 80,4 % respondentov z rozvojových krajín poukázalo na to, že mentalita studenej vojny a mocenská politika ohrozujú svetový mier a zhoršujú bezpečnostné výzvy a že krajiny by mali spolupracovať na budovaní vyváženej, účinnej a udržateľnej bezpečnostnej architektúry.

