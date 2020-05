CGTN: principais metas para 2020 no relatório de trabalho do governo da China

PEQUIM, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Na sexta-feira, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang entregou o relatório de trabalho do governo à terceira sessão do 13º Congresso Nacional do Povo, em Pequim.

O relatório analisa as conquistas da China, em 2019, em todas as frentes: alcance de crescimento econômico estável, melhora do padrão de vida das pessoas, abertura de novos caminhos em inovações científicas e tecnológicas e papel ativo no desenvolvimento do sistema de governança global.

A China está sofrendo com o impacto da pandemia da COVID-19, que já infectou mais de 5 milhões de pessoas no mundo. O relatório de trabalho reconheceu plenamente as dificuldades que a China enfrentou este ano, quando o primeiro-ministro Li Keqiang alertou que "devemos redobrar nossos esforços para minimizar as perdas resultantes do vírus e cumprir as metas e tarefas para o desenvolvimento econômico e social deste ano".

A China não definiu uma meta específica para de crescimento econômico para 2020. Segundo Li Keqiang, isso se deve às incertezas resultantes da pandemia da COVID-19 e do ambiente econômico e comercial global imprevisível. No entanto, outras metas importantes para a criação de empregos, déficit fiscal e consumo foram descritas no relatório.

A rede de televisão chinesa CGTN esboçou rapidamente o relatório de trabalho do governo deste ano em gráficos.

O primeiro gráfico compara as metas e conquistas da China em 2019 com as metas definidas para 2020. Em 2019, o PIB da China aumentou 6,1%, ficando dentro da meta oficial de crescimento de 6% a 6,5%. Nenhuma meta de crescimento econômico foi definida para este ano.

A estabilização do emprego é prioridade este ano, com mais de 9 milhões de novos empregos urbanos definidos para 2020 em comparação com a meta de 11 milhões do ano passado. A China alcançou e superou a meta de 2019, criando 13,52 milhões de novos empregos.

A redução da pobreza é o primeiro assunto da agenda dos formuladores de políticas do país este ano. A China está a caminho de alcançar a meta de erradicar a pobreza nas áreas rurais e eliminar a pobreza regional. Dados oficiais mostram 5,51 milhões de chineses vivendo na pobreza em 2019. A meta definida para este ano é retirá-los da pobreza.

O segundo gráfico ilustra as palavras-chave do relatório de trabalho do governo deste ano. Usando o texto do discurso, geramos um mapa em formato de árvore, destacando as palavras que apareceram com mais frequência no relatório.

A frequência das escolhas de palavras deixa claro que o desenvolvimento é muito importante no relatório de trabalho do governo deste ano, além da estabilização do emprego e da luta contra a epidemia. A palavra "desenvolvimento" apareceu 76 vezes no discurso do primeiro-ministro, enquanto a palavra "emprego" apareceu 39 vezes, e "epidemia", 34 vezes.

A pandemia de coronavírus foi um duro golpe às indústrias, e o foco na economia é evidente nas frequentes referências do primeiro-ministro às empresas, economia e reforma. Em seu discurso, o primeiro-ministro estabeleceu uma série de medidas para empresas, especialmente as pequenas e médias, que estão entre as mais atingidas pela pandemia do coronavírus.

O alívio da pobreza, a primeira das três principais batalhas do governo, também aparece fortemente no relatório de trabalho do governo para 2020. A China reduziu o número da população rural pobre em 11,09 milhões, de acordo com o relatório, e ainda haverá mais esforços para eliminar a pobreza nos demais municípios e aldeias pobres.

O terceiro gráfico destaca as palavras-chave que apareceram pela primeira vez no relatório, entre as quais a maioria está relacionada à luta contra o coronavírus, com termos como "epidemia", "saúde pública" e "COVID-19".

Uma das principais mensagens do discurso do primeiro-ministro sobre o ano é que a China deve se recuperar dos efeitos da pandemia do coronavírus, reconhecendo que "a China enfrentará desafios como nunca antes". O primeiro-ministro destacou ainda os esforços que os governos central e local fizeram para impulsionar a retomada das atividades de trabalho, da produção e dos negócios.

"Seis garantias" para assegurar segurança no emprego, necessidades básicas de vida, operações de entidades de mercado, alimentos e energia, cadeias industriais e de fornecimento estáveis e a função normal dos governos de nível primário estão entre as palavras-chave que apareceram primeiro no relatório de trabalho do governo deste ano, o que reflete a determinação da liderança chinesa de promover o controle da epidemia e desenvolver paralelamente os aspectos econômico e social.

Artigo original: https://news.cgtn.com/news/2020-05-22/Graphics-Key-targets-for-2020-in-China-s-government-work-report--QHipLRgnny/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1172355/CGTN_China_s_goals_2020_achievements_2019_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1172356/Keywords_2020_government_work_report.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1172357/1.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN