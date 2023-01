CGTN: Pripravenosť Číny na úpravu politík boja proti ochoreniu COVID-19

PEKING, 5. januára 2023 /PRNewswire/ -- Odkedy Čína uprednostnila svoj boj proti ochoreniu COVID-19 pred dynamickou politikou nulového výskytu ochorenia COVID, niektoré západné médiá a intelektuáli spochybňujú „pripravenosť" Číny na túto zmenu.

Pripravenosť možno hodnotiť len podľa dosiahnutých výsledkov – v prípade ochorenia COVID-19 podľa počtu zachránených životov. Od vypuknutia epidémie Čína pripravuje svojich obyvateľov na boj s vírusom. Dynamická politika nulového výskytu ochorenia COVID bola zavedená s cieľom získať čas, aby sa pôvodný smrteľný kmeň a jeho následné varianty stali menej smrteľnými.

Li Guangxi, expert Spoločného mechanizmu prevencie a kontroly Štátnej rady, v rozhovore povedal, že „keď sa vírus dostal do sveta, bolo to veľmi vážne. Kvôli tomu boli nemocnice, najmä lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti, obsadené. Stalo sa to v každej oblasti sveta." „A teraz, keď sa vírus stal oveľa menej závažným a miernym, chceme naše opatrenia zmierniť. Určite budeme mať nejaký nárast prípadov. Úmrtnosť a závažný typ ochorenia COVID-19 však budú oveľa nižšie ako predtým," povedal Li.

Podľa Wu Zunyoua, hlavného epidemiológa čínskeho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, podiel ťažko a kriticky chorých osôb klesol zo 16,47 % v roku 2020 na 0,18 % v poslednom období.

Riaditeľka odboru zdravotníckej správy Národnej zdravotníckej komisie Jiao Yahui na tlačovej konferencii v decembri uviedla, že čínske provizórne nemocnice pre pacientov s ochorením COVID-19 budú prispôsobené požiadavkám a vybavené ďalšími liečebnými kapacitami, aby sa mohli stať nemocnicami určenými pre pacientov s ochorením COVID-19. Čína má približne 138 100 lôžok intenzívnej starostlivosti, čo je 10 lôžok na 100 000 obyvateľov. V Číne je celkovo 80 500 špecialistov na intenzívnu starostlivosť a 220 000 sestier pre intenzívnu starostlivosť a viac ako 106 000 lekárov a 178 000 sestier je schopných pracovať na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

S cieľom chrániť zraniteľné obyvateľstvo vrátane starších ľudí, čo je pre krajinu rozhodujúca výzva, Čína 14. decembra spustila podávanie druhej posilňovacej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zaviedla sa aj inhalačná vakcína pre tých, ktorí sú vyčerpaní alebo nemôžu dostať injekciu do ramena.

Zvýšili sa aj dodávky liekov proti epidémii. Pekinská správa pre lieky a úrady vyslali do piatich veľkých farmaceutických veľkoobchodov v Pekingu spoločné pracovné skupiny pozostávajúce z viac ako 50 ľudí, aby zmiernili nedostatok liekov na liečbu a prevenciu epidémií. Z údajov spoločnosti China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. vyplýva, že za týždeň dodala viac ako 3,5 milióna balení liekov proti epidémii viac ako 4 000 zákazníkom v Pekingu, medzi ktorými bolo 300 nemocníc, viac ako 2 200 komunitných zdravotníckych centier a viac ako 1 500 maloobchodných lekární.

V Šanghaji boli kliniky na liečbu pacientov s horúčkou v 145 nemocniciach strednej a vyššej úrovne požiadané, aby zostali plne otvorené. V provincii Če-ťiang sa v niektorých mestách otvorili internetové nemocnice, ktoré reagujú na rastúci dopyt po diagnostike a liečbe v klinikách na liečbu pacientov s horúčkou.

Prevencia a kontrola sú procesom vytvárania inštitúcií a posilňovania zdravotníckych kapacít na riešenie nových situácií. Čína sa rýchlo prispôsobila súčasnej situácii a vykonáva úpravy na základe spätnej väzby od verejnosti a lekárskej komunity. Zmena politiky odráža skutočnosť, že Čína je pripravená prijať to, čo bude nasledovať.

