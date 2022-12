CGTN: Prężne działania Chin na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na świecie

PEKIN, 16 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Znaczenie różnorodności biologicznej dla rozwoju ludzkości można dostrzec poprzez pryzmat tego, że ponad połowa światowego PKB opiera się na zasobach naturalnych, a byt ponad 3 miliardów ludzi zależy od morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej. Niestety, ekosystem Ziemi jest zagrożony ‒ jak wynika ze statystyk ONZ, aż w 97% uległ on degradacji.

W swoim przemówieniu wygłoszonym za pośrednictwem łącza wideo w miniony czwartek, podczas ceremonii otwarcia drugiej części piętnastego spotkania wysokiego szczebla w ramach konferencji z udziałem stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15), prezydent Chin Xi Jinping wezwał społeczność międzynarodową do wspólnego reagowania na zmiany klimatu i problem utraty różnorodności biologicznej.

Xi podkreślił konieczność podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz sfinalizowania globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r. oraz określenia wspólnych celów i ścieżek ochrony różnorodności biologicznej na świecie.

Jak zapewnił Xi, Chiny dołożą wszelkich starań, aby wspierać i pomagać innym rozwijającym się krajom poprzez Międzynarodową Koalicję na rzecz Zielonego Rozwoju w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi (BRIGC), mając na celu wyniesienie globalnego modelu zarządzania różnorodnością biologiczną na wyższy poziom.

Podczas swojego przemówienia prezydent wspomniał również o Funduszu na Rzecz Bioróżnorodności w Kunming, dowodząc, że Chiny zrobią wszystko, aby pomóc krajom rozwijającym się w ochronie bioróżnorodności.

W październiku ubiegłego roku, podczas szczytu przywódców COP15 w Kunming, w południowo-zachodniej prowincji Yunnan, Xi ogłosił inicjatywę utworzenia Funduszu na Rzecz Bioróżnorodności w Kunming i objęcia przywództwa w tym obszarze poprzez zainwestowanie 1,5 mld juanów (około 215 mln dolarów) w celu wsparcia ochrony różnorodności biologicznej w rozwijających się krajach.

Chiny od wielu lat wspierają międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jako jeden z pierwszych krajów podpisały i ratyfikowały Konwencję o różnorodności biologicznej (ang. Convention on biological diversity ‒ CBD) i od 2019 r. wnoszą największy wkład finansowy do budżetu podstawowego na potrzeby realizacji Konwencji i jej protokołów.

Jak wynika z białej księgi w sprawie ochrony różnorodności biologicznej, Chiny wspierają ponad 80 rozwijających się krajów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach Współpracy Południe-Południe.

Na szczeblu krajowym Chiny w ostatnich latach przyspieszyły rozwój systemu rezerwatów przyrody opartych na sieci parków narodowych, a także opracowały czerwone linie ochrony ekologicznej w całym kraju i kładły nacisk na zintegrowaną ochronę i systematyczną odbudowę ekosystemu gór, rzek, lasów, pól uprawnych, jezior, łąk i pustyń.

Pierwsze z planowanych parków narodowych, w tym Park Narodowy Lasów Tropikalnych Hainan i Park Narodowy Pandy Olbrzymiej, zostały utworzone w zeszłym roku, a kolejne otwarcia są w przygotowaniu. Społeczność międzynarodowa uznała również czerwone linie ochrony ekologicznej za innowacyjny model ochrony przyrody. Linie te wytyczają strefy kluczowe dla zachowania funkcji środowiska lub obszary szczególnie narażone pod względem ekologicznym, co pozwoli zapewnić ochronę zdecydowanej większości rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk.

W efekcie podejmowanych działań siedliska dzikich zwierząt w Chinach poszerzają się, a ich populacje rosną, jak wynika z białej księgi pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w Chinach", opublikowanej w 2021 r. przez Biuro Informacyjne Rady Państwowej.

Dla przykładu, populacja pandy olbrzymiej żyjącej na wolności wzrosła z 1114 do 1864 osobników w ciągu ostatnich 40 lat; liczba ibisów czubatych wzrosła z zaledwie siedmiu do ponad pięciu tysięcy, a liczba gibonów z wyspy Hainan, najrzadszego na świecie ssaka naczelnego i najbardziej zagrożonego wśród wszystkich gatunków gibonów, wzrosła z mniej niż 10 w latach 80. ubiegłego stulecia do co najmniej 36 obecnie.

W białej księdze widnieje informacja, że Chiny utworzyły prawie 10 tys. rezerwatów przyrody, które zajmują około 18 proc. całkowitej powierzchni lądowej kraju.

W przyszłości Chiny zamierzają w dalszym ciągu zwiększać różnorodność i poprawiać stopień zrównoważenia swoich ekosystemów.

