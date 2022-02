CGTN: Putin acredita que Pequim sediará os Jogos Olímpicos de Inverno com os mais altos padrões

PEQUIM, 3 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Para os chineses, este Festival da Primavera é uma ocasião de "dupla felicidade", com a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Complementando o clima festivo, há a planejada visita do presidente russo Vladimir Putin e sua participação na cerimônia de abertura do grande evento esportivo.

Antes da visita de Putin, o presidente e editor-chefe do China Media Group (CMG), Shen Haixiong, entrevistou o presidente russo, dando-lhe as boas vindas a Pequim e perguntando-lhe sobre esportes e os laços com a China.

Não é primeira vez que Putin aceita ser entrevistado por Shen. Há quatro anos, eles se sentaram para uma entrevista exclusiva no Kremlin, em Moscou, marcando a primeira entrevista do presidente russo já dada à mídia chinesa no Kremlin.

A expectativa de Putin para Pequim 2022

"Eu acredito firmemente que os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim serão realizados com os mais altos padrões. Desejo um desempenho de sucesso e sorte a todos os atletas participantes das Olimpíadas e momentos brilhantes e inesquecíveis e alegria para os convidados", disse Putin ao expressar votos calorosos e altas expectativas para a próxima gala esportiva durante a recente entrevista.

Putin disse a Shen que acredita que as excelentes preparações feitas pelos organizadores das Olimpíadas ajudarão os atletas olímpicos a mostrarem seu caráter esportivo e demonstrarem suas aptidões e capacidades para atingirem seus objetivos em uma competição justa e sem concessões.

Ele também que a Rússia foi e continua comprometida com os valores olímpicos tradicionais. "A Rússia se opõe às tentativas de politizar o esporte ou usá-lo como uma ferramenta de coerção, competição desleal e discriminação".

Cerca de 3 mil atletas de aproximadamente 90 países e regiões competirão em Pequim 2022, que apresenta mais eventos e renderá mais medalhas de ouro do que os Jogos de Inverno anteriores.

Intercâmbio esportivo China-Rússia

No que tange à interação entre a Rússia e a China nos esportes e em educação física, Putin disse que ela ocupa um lugar importante na cooperação humanitária bilateral.

Além da cooperação em hóquei júnior, Putin citou a cooperação russa e chinesa em educação física e esportes em 2022-2023, que foi anunciada pelos dois líderes em dezembro de 2021, dizendo que será um evento significativo e memorável para os dois países.

De acordo com Putin, o programa inclui cerca de 500 eventos esportivos populares e para a juventude, bem como atividades educacionais, ciência do esporte e treinamento de pessoal.

Desenvolver laços bilaterais em bases iguais e não ideológicas

Shen observou que a China e a Rússia se viam como nações amigas desde o início, então avançaram para uma parceria construtiva, estratégica, abrangente e interação estratégica. Em junho de 2019, as relações foram elevadas a uma parceria estratégica abrangente de coordenação para uma nova era. Em junho passado, os dois lados concordaram também em estender seu Tratado de Boa-Vizinhança e Cooperação Amigável por outros cinco anos.

Putin frisou que as relações entre a Rússia e a China estão se desenvolvendo em uma base igualitária e não ideológica, adicionando que a "parceria é sustentável, intrinsecamente valiosa, não afetada pelo clima político e não dirigida contra ninguém".

A China permanece firmemente no alto da lista dos parceiros comerciais da Rússia, disse o presidente, citando dados preliminares em que o comércio bilateral alcançou uma alta histórica, totalizando USD 140 bilhões no último ano em meio à pandemia.

As reuniões dos dois líderes desempenharam um papel importante no aprimoramento da cooperação bilateral, disse Putin.

Quase três anos após a última visita de Putin à China, a próxima visita testemunhará a 38ª reunião entre o presidente chinês Xi Jinpig e o presidente russo desde 2013.

