CGTN: Renascimento do turismo nacional e emissor da China esperado após mudança de política sobre COVID

PEQUIM, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A China removeu certas restrições da COVID-19 em voos internacionais de passageiros no domingo, com a expectativa de que o turismo nacional e internacional ganhe força com a aproximação do feriado do Festival da Primavera.

Medidas serão tomadas para garantir que o frete em vários portos retorne aos níveis pré-epidêmicos o mais rápido possível e que o turismo emissor para os cidadãos chineses seja retomado de forma ordenada, de acordo com a Administração de Aviação Civil da China.

As políticas e medidas otimizadas incluem a retomada da aceitação e aprovação de solicitações de passaportes comuns de cidadãos chineses para fins turísticos e visitas a amigos no exterior.

A China também otimizou seus regulamentos sobre viagens entre o continente, Hong Kong e Macau, de acordo com um comunicado do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado (em inglês:State Council Hong Kong and Macao Affairs Office). Os viajantes internacionais poderão entrar no continente via Hong Kong e Macau, e as restrições ao fator de carga de passageiros para voos entre o continente, Hong Kong e Macau serão levantadas, de acordo com o documento.

De acordo com o Ministério da Cultura e Turismo, na segunda-feira, a China registrou cerca de 52,7 milhões de visitas turísticas nacionais durante os três dias do feriado de ano novo anterior, um aumento de 0,44 % em relação ao ano anterior.

A receita turística gerada durante o feriado ultrapassou 26,5 bilhões de yuans (cerca de US$ 3,8 bilhões), um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Ministério.

"O mercado nacional de cultura e turismo é geralmente seguro, tranquilo e ordenado", disse o Ministério da Cultura e Turismo.

Os passeios de curta distância são tendência entre os viajantes durante o período de férias, com popularidade sustentada por atividades no gelo e na neve e acampamento entre os jovens, de acordo com o Ministério. Os dados também mostram uma recuperação constante nas viagens de média e longa distância do país, com algumas agências de viagens on-line relatando um aumento significativo nas reservas de passagens para turismo nacional e internacional durante as férias.

Devido ao número significativo de turistas chineses em potencial, espera-se que a recuperação das viagens ao exterior da China desempenhe um papel vital na recuperação dos mercados turísticos nacionais e globais.

Em meia hora após o anúncio da política de reabertura, as buscas por destinos no exterior aumentaram 1.000%, atingindo uma alta de três anos, de acordo com a agência chinesa de viagens on-line Ctrip.

Outros países asiáticos estão entre os primeiros a se beneficiar dessa onda de viagens ao exterior. Os dados do Trip.com Group mostraram que o número de pedidos de passagens de saída vendidos aumentou 254% na manhã de 27 de dezembro, em comparação com o mesmo horário um dia antes. Singapura, República da Coreia, Japão e Tailândia estavam entre os destinos mais populares dos turistas chineses.

À medida que a política da China de otimização das regulamentações sobre viagens continua a gerar forte interesse em todo o mundo, as autoridades turísticas em vários países, incluindo Tailândia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Dinamarca, publicaram na Weibo, desde 27 de dezembro, convidando turistas chineses a visitarem.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-08/Revival-in-China-s-tourism-industry-expected-after-COVID-policy-shift-1gpXuxx1Cak/index.html

FONTE CGTN

