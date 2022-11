CGTN: Reunião da APEC: China abre os olhos, desenvolvimento inclusivo para a Ásia-Pacífico, a modernização econômica regional é urgente

PEQUIM, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A inflação, a intensificação das tensões geopolíticas e a pandemia única no século contribuíram para as previsões baixas para a região da Ásia-Pacífico. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas previsões de crescimento para a região para 4% este ano e 4,3% no próximo ano, em 0,9 e 0,8 pontos percentuais, respectivamente, das suas previsões de abril.

No entanto, observadores dizem que a região continua sendo um ponto relativamente brilhante em uma economia global cada vez mais sombria. Na atual Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit (Cúpula dos CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico - APEC), o presidente da China, Xi Jinping, expressou sua confiança na vitalidade econômica da região, chamando-a de "o cinturão de crescimento mais dinâmico".

Ao enfrentar as dificuldades e obstáculos atuais, Xi propôs três caminhos de desenvolvimento – "desenvolvimento pacífico", "abertura e inclusão" e "solidariedade", em um discurso escrito na cúpula.

"Mais do que qualquer outra coisa, nós, chineses, esperamos ver a paz e a estabilidade", disse Xi à cúpula.

A região da Ásia-Pacífico não é o quintal de ninguém e não deve se tornar uma arena para o concurso de grande poder, enfatizou Xi. "Nenhuma tentativa de fazer uma nova Guerra Fria será permitida pelo povo ou pelo nosso tempo", disse ele, incentivando, ao mesmo tempo, a cooperação regional inclusiva e de benefício mútuo com uma visão de longo prazo.

Xi incentiva a modernização econômica regional

Com 2,9 bilhões de pessoas, ou quase 40% da população mundial, as 21 economias da APEC representam cerca da metade do comércio global e mais de 60% do produto interno bruto do mundo (PIB). Na cúpula, Xi declarou que, diante de novos desenvolvimentos, os membros da APEC precisam aproveitar experiências e lições anteriores, responder aos desafios da época e promover continuamente a integração econômica regional da Ásia-Pacífico.

Ele destacou a importância de cadeias industriais e de suprimentos "estáveis e desimpedidas", rejeitando as tentativas de interromper ou "até mesmo desmontar" as cadeias formadas na região ao longo de muitos anos. Isso só levará a cooperação econômica Ásia-Pacífico a um beco sem saída, observou ele.

O presidente da China reiterou a ideia de "abertura", dizendo que "fechar a porta" pode deixar alguém para trás. Ele também enfatizou a conectividade de alto padrão. "A China aumentará ativamente a complementaridade entre a Iniciativa Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento de outras partes para construir em conjunto uma rede de conectividade de alta qualidade na Ásia-Pacífico", disse ele.

Xi enfatiza o compromisso da China com o desenvolvimento da região da Ásia-Pacífico

Como membro da região da Ásia-Pacífico, a China busca compartilhar com outros países da região seus ganhos de desenvolvimento. Xi disse que o país está comprometido com a promoção da construção de uma comunidade Ásia-Pacífico com um futuro compartilhado e prometeu assumir mais responsabilidades no aprimoramento da estabilidade e da prosperidade regionais.

O presidente da China indicou um novo caminho para manter a harmonia entre a humanidade e a natureza na busca da modernização chinesa. "A China está entre os países com a redução mais rápida da intensidade energética do mundo", disse Xi à cúpula.

Ele também enfatizou a esperança de um mundo pacífico. "Ficaremos firmemente do lado certo da história. Continuaremos comprometidos com a paz, o desenvolvimento, a cooperação e a oferecer benefícios mútuos. Faremos esforços para proteger a paz e o desenvolvimento mundiais à medida que buscarmos nosso próprio desenvolvimento, e faremos uma maior contribuição para a paz e o desenvolvimento mundiais por meio de nosso próprio desenvolvimento", disse ele.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-17/APEC-meeting-China-eyes-open-inclusive-development-for-Asia-Pacific-1f2q42PedlS/index.html

FONTE CGTN

