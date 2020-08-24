CGTN: роль китайской армии в оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий

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CGTN

Aug 24, 2020, 06:20 ET

ПЕКИН (BEIJING), 24 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная помощь и содействие в ликвидации последствий стихийных бедствий становится одной из важнейших миссий вооруженных сил КНР.

В начале этого года военные медики уже приняли участие в настоящей войне против коронавируса. После наступления июньского сезона дождей на юге страны армия плечом к плечу с гражданскими спасателями сражалась со стихийным бедствием, эвакуируя местное население, укрепляя дамбы и расчищая завалы.

В июле Министерство водных ресурсов КНР, столкнувшись с разрушительными наводнениями, объявило чрезвычайную ситуацию 2-го уровня - всего на один уровень ниже критического в национальной системе экстренного реагирования.

За последние два месяца Народно-освободительная армия Китая и Народная вооруженная милиция КНР направили 1,2 млн человек личного состава на борьбу с паводками в 17 регионах провинциального уровня.

Военнослужащие помогли эвакуировать свыше 170 000 гражданских и укрепили свыше 900 км оградительных насыпей.

"НОАК должна неизменно быть частью народа, отстаивать его интересы, поддерживать тесные связи и оставаться рядом в горе и радости", - заявил глава КНР Си Цзиньпин в своей речи по случаю 90-летнего юбилея со дня основания национальных вооруженных сил 1 августа 2017 года.

"Народная армия всегда готова дать отпор врагам и помочь людям в опасности", - подчеркнул он.

Инспектируя ход работ по устранению последствий наводнения в центрально-китайской провинции Аньхой, Си Цзиньпин оценил "заметный прогресс", достигнутый военнослужащими.

Выступая перед командным составом в этот четверг, глава государства, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Центрального военного совета отметил, что вооруженные силы доказали свою незаменимую роль в это сложное для всех время.

Си Цзиньпин призвал руководство армии продолжить борьбу с последствиями стихийного бедствия и оказать населению помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

"Мы должны защищать безопасность людей - как физическую, так и материальную", - подчеркнул он.

Китай часто сталкивается с различными стихийными бедствиями: землетрясениями, наводнениями и разрушительными оползнями.

В число нетрадиционных задач вооруженных сил входит оказание гуманитарной помощи и содействие в ликвидации последствий таких бедствий. Под руководством Си Цзиньпиня армия страны все чаще привлекается к выполнению таких задач, что позволило китайским военнослужащим завоевать всенародную любовь и поддержку.

Пользователи китайского аналога Twitter - платформы Sina Weibo, -  все чаще с гордостью и благодарностью комментируют усилия военнослужащих по борьбе с последствиями наводнения. В Сети можно найти множество видеороликов, в которых местные жители делятся едой с военными, участвующими в противопаводковых работах в Аньхое и Цзянси.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_bRf-VA0VuE

SOURCE CGTN

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