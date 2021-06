CGTN: Rozhovor čínských astronautů z vesmíru se Zemí

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu prostřednictvím videospojení pozdravil trojici astronautů, poblahopřál jim k úspěšnému vstupu na stanici a poděkoval jim za jejich práci.

„Jak se vám tam žije?" zeptal se trojlístku na jejich zdraví, život a práci Si, který je zároveň generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a předsedou Ústřední vojenské komise. Astronauti měli během rozhovoru nohy dočasně připoutané k podlaze modulu kvůli nulové gravitaci ve vesmíru.

„Děkuji vám za vaši starost, pane generální tajemníku! Jsme ve skvělé fyzické kondici a naše práce ve vesmíru probíhá hladce," řekl Nie, velitel mise.

Si oslavuje čínskou vesmírnou misi

„Vybudování vesmírné stanice je důležitým milníkem pro čínské lety do vesmíru," řekl Si v televizním rozhovoru.

„Bude to příspěvek, který lidstvu otevře nové obzory pro mírové využívání vesmíru. Jste představiteli nesčetných bojovníků v nové éře čínských letů do vesmíru," řekl.

Dosud nejdelší pobyt čínských astronautů ve vesmíru trval 33 dní.

„V předchozích misích jsme do vesmíru posílali vodu a kyslík spolu s astronauty. Při tří- až šestiměsíčním pobytu by však voda a kyslík naplnily nákladní prostory lodi a nezbylo by místo na další potřebné zboží a materiál. Proto jsme do hlavního modulu nainstalovali nový systém podpory života, který recykluje moč, kondenzát vydechovaného dechu (EBC) a oxid uhličitý,! uvedl v dřívějším rozhovoru pro agenturu Sin-chua Bai Linhou, zástupce hlavního konstruktéra vesmírné stanice z Čínské akademie vesmírných technologií (CAST).

Základní modul Tianhe, v němž se v současné době všichni tři astronauti nachází, má celkovou délku 16,6 metru, maximální průměr 4,2 metru a vzletovou hmotnost 22,5 tuny. Jedná se o největší kosmickou loď vyvinutou a vypuštěnou Čínou.

Má pomoci čínským leteckým inženýrům ověřit klíčové technologie, včetně flexibilních solárních křídel, montáže a údržby na oběžné dráze a především nového systému podpory života.

V letošním roce Čína uskutečnila pět startů a v roce 2022 plánuje dalších šest misí, včetně startu laboratorních modulů Wentian a Mengtian, dvou nákladních kosmických lodí a dvou lodí s posádkou, aby dokončila výstavbu vesmírné stanice.

Čínští představitelé tvrdí, že nová vesmírná stanice nebude určena pouze pro Číňany, ale bude otevřená celému světu.

Zahraniční astronauti a celosvětová spolupráce na vědeckých experimentech jsou na čínské vesmírné stanici vítáni, uvedl v rozhovoru pro CGTN Hao Chun, ředitel Čínské kanceláře pro pilotovanou vesmírnou techniku.

Rozhovor čínských astronautů z vesmíru se Zemí

https://news.cgtn.com/news/2021-06-23/Xi-Jinping-visits-Beijing-Aerospace-Control-Center-11jWnGtdHDW/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aHgRUpGVY2c

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN