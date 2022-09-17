CGTN: Саммит в Самарканде: предложения Китая по укреплению единства и сотрудничества ШОС

ПЕКИН, 17 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В ходе своей первой зарубежной поездки с начала пандемии COVID-19 Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Центральную Азию для участия в ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в этом году в Самарканде в Узбекистане.

Назвав его «важнейшим для Китая дипломатическим событием на уровне глав государств в преддверии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая», представитель министерства иностранных дел заявил, что это свидетельствует о том, какое большое значение Китай придает ШОС.

На 22-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в пятницу председатель Си Цзиньпин отметил, что ШОС является важной конструктивной силой в международных и региональных вопросах.

Он призвал присутствующих сохранять дух организации, укреплять единство и сотрудничество и содействовать созданию еще более тесного сообщества членов ШОС с общим будущим.

Сохранение духа организации

Самаркандский саммит ШОС проходит в то время, когда мир столкнулся с совокупным воздействием крупнейшей за столетие пандемии, тенденции к деглобализации и других сложных факторов, а глобальная система экономического управления испытывает сложности.

Дух организации, названной в честь китайского города, в котором она была создана, является основой ее ценностей и руководящих принципов, таких как взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, согласованность, уважение к культурному разнообразию и стремление к общему развитию.

В пятницу Си Цзиньпин заявил, что из богатой практики организации можно извлечь такие уроки, как политическое доверие, взаимовыгодное сотрудничество, равноправие, открытость и инклюзивность, а также равенство и справедливость, которые в полной мере воплощают дух организации.

По его словам, дух организации является источником силы для развития ШОС, а также основополагающим руководством, которому государства-члены ШОС должны продолжать следовать в ближайшие годы.

«Мы обязаны выдающимся успехом ШОС духу организации. И мы продолжим следовать его указаниям, продвигаясь вперед», — заявил он.

Больше чем безопасность

В условиях обострения геополитических конфликтов и нетрадиционных угроз безопасности, таких как экстремизм и терроризм, ШОС играет важную роль в обеспечении региональной безопасности и всеобщего процветания. Однако ее роль выходит за рамки безопасности.

В своей речи Си Цзиньпин призвал членов ШОС укреплять практическое сотрудничество. Он сказал, что Китай готов сотрудничать со всеми другими заинтересованными сторонами для реализации предложенной Китаем Глобальной инициативы в области развития и совместного продвижения инициативы «Один пояс, один путь».

На саммите были также приняты заявления о защите международной энергетической и продовольственной безопасности. Си Цзиньпин заверил, что Китай предоставит нуждающимся развивающимся странам чрезвычайную гуманитарную помощь зерном и другими поставками на сумму 1,5 млрд юаней.

Председатель КНР также настоятельно призвал членов организации полностью осуществлять положения документов о сотрудничестве в таких областях, как торговля и инвестиции, инфраструктура, цепочки поставок, научно-технические инновации и искусственный интеллект.

Предостерегая от «навязчивой идеи создания небольшого круга», Си Цзиньпин вновь подчеркнул важность поддержания подлинной многосторонности для улучшения глобального управления и обеспечения более справедливого и равноправного международного порядка.

Видение будущего

С момента своего основания в 2001 году ШОС прошла огромный путь. На сегодняшний день в организации насчитывается восемь полноправных членов, четыре страны-наблюдателя и несколько партнеров по диалогу.

По географическому охвату и численности населения ШОС является крупнейшей в мире региональной организацией, охватывающей около 60% территории Евразии и 41% населения мира. По данным Всемирного банка, в 2021 году на членов организации приходилось 24% мирового ВВП.

ШОС продолжает расти. На саммите в пятницу был подписан меморандум об обязательствах по полноправному членству Ирана в ШОС, начата процедура присоединения Беларуси, подписаны меморандумы о предоставлении Египту, Саудовской Аравии и Катару статуса партнеров ШОС по диалогу, достигнуты договоренности о принятии Бахрейна, Мальдив, ОАЭ, Кувейта и Мьянмы в качестве новых партнеров по диалогу.

Отметив, что все большее число стран подает заявки на вступление в семью ШОС, председатель КНР заявил, что это полностью демонстрирует силу идей ШОС и общую уверенность в будущем организации.

В заключение своего выступления Си Цзиньпин призвал все страны действовать в духе организации, работать в интересах устойчивого развития ШОС и совместными усилиями превратить регион в мирный, стабильный, процветающий и красивый дом.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-16/Xi-Jinping-delivers-speech-at-SCO-summit-in-Samarkand-1dnrViKtBks/index.html

SOURCE CGTN