CGTN: sektor prywatny pomaga pobudzić chińską gospodarkę dotkniętą wirusem

PEKIN, 30 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Najwyżsi przywódcy Chin niezmiennie deklarują wsparcie dla sektora prywatnego w celu pobudzenia gospodarki dotkniętej koronawirusem, mając na uwadze fakt, że szybko rozwijający się sektor prywatny odegrał istotną rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, promowaniu innowacji technologicznych i stabilizacji wzrostu gospodarczego.

Uczestnicy Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej, która odbyła się w połowie grudnia w celu ustalenia priorytetów gospodarczych na rok 2023, wezwali do równego traktowania przedsiębiorstw prywatnych i położyli nacisk na zgodną z przepisami prawnymi ochronę praw własności przedsiębiorstw prywatnych i interesów przedsiębiorców.

Uczestnicy Konferencji wyrazili oczekiwania dotyczące ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej i silnego pobudzenia rynku w przyszłym roku, a także zachęcali do zwiększenia udziału kapitału prywatnego w budowie kluczowych projektów krajowych.

Sektor przedsiębiorstw prywatnych nadal notuje istotny wzrost pomimo wyzwań stawianych przez COVID-19. Od stycznia 2020 r. do sierpnia 2022 r. liczba chińskich przedsiębiorstw prywatnych wzrosła z 35,2 mln do 47,0 mln. W 2021 r. stanowiły one 92,1% wszystkich przedsiębiorstw.

W 2021 r. sektor prywatny odpowiadał za 48,6% handlu zagranicznego, 56,5% inwestycji w środki trwałe, 59,6% dochodów podatkowych, ponad 60% PKB, ponad 70% innowacji technologicznych i ponad 80% zatrudnienia w miastach.

Wartość handlu zagranicznego przedsiębiorstw prywatnych wyniosła w 2021 r. 19 bln juanów (2,7 bln dolarów), przy wzroście o 26,7 procent rok do roku. Wartość ta była wyższa niż notowana przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (14,03 bln juanów) i przedsiębiorstwa państwowe (5,94 bln juanów).

500 największych prywatnych przedsiębiorstw w Chinach

500 największych chińskich przedsiębiorstw prywatnych notuje lepsze wyniki, a próg wejścia na listę w oparciu o przychody operacyjne wzrósł z 20,2 mld juanów w 2019 r. do 26,4 mld juanów w 2021 r.

Przedsiębiorstwa prywatne dały również silny impuls do rozwoju handlu zagranicznego. Ich wartość eksportu wzrosła o ponad 100%, z 121,2 mld juanów w 2019 r. do 245,4 mld juanów w 2021 r.

W 2021 r. całkowity przychód uzyskany łącznie przez 500 największych firm wyniósł 38,3 bln juanów, a zyski netto - 1,73 bln juanów. Firmy te odprowadziły podatki w wysokości 1,37 bln juanów i zapewniły 10,9 mln miejsc pracy.

Ponad 60% spośród 500 najwyżej notowanych przedsiębiorstw koncentruje się na przemyśle wtórnym - przedsiębiorstwa te stanowią 60,2% firm i odpowiadają za 58,8% przychodów.

Wśród 500 wiodących firm, 393 firmy znajdują się we wschodnich Chinach, w tym 107 firmy w prowincji Zhejiang i 92 w prowincji Jiangsu. Na liście jest 60 firm z centralnych Chin, 40 z zachodnich Chin i siedem z północno-wschodnich Chin.

500 wiodących prywatnych przedsiębiorstw w Chinach napędzało innowacje technologiczne, a całkowita liczba ważnych patentów wzrosła z 398 215 w 2019 r. do 633 922 w 2021 r. W ubiegłym roku liczba całkowitych ważnych patentów wzrosła o 53,6% w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy liczba międzynarodowych patentów wzrosła o 474,7% rok do roku.

Chińskie giganty technologiczne: Huawei, Alibaba i Tencent były trzema największymi inwestorami w przypadku większości działań badawczo-rozwojowych w 2021 roku, z wartością inwestycji sięgającą odpowiednio 142,7 mld juanów, 57,8 mld juanów i 51,9 mld juanów.

