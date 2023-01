CGTN: Setor privado ajuda a impulsionar economia afetada por vírus na China

PEQUIM, 29 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os principais líderes da China garantiram suporte incondicional ao setor privado para que ele impulsione a economia afetada pela COVID-19, uma vez que o setor privado, que está em rápido crescimento, teve um papel importante na criação de novos empregos, na promoção de inovações tecnológicas e na estabilização do crescimento econômico.

A Conferência Central de Trabalho Econômico, realizada em meados de dezembro para estabelecer prioridades econômicas para 2023, pediu o tratamento igualitário das empresas privadas e enfatizou a proteção baseada na lei para os direitos de propriedade das empresas privadas e os interesses dos empresários.

A conferência esperava uma melhoria geral na economia e um forte impulso para a conferência de mercado no próximo ano e incentivou mais capital privado a participar da construção de importantes projetos nacionais.

A economia privada continuou a ter um forte crescimento, apesar dos desafios impostos pela COVID-19. De janeiro de 2020 a agosto de 2022, o número de empresas privadas chinesas aumentou de 35,2 milhões para 47 milhões. Em 2021, elas respondiam por 92,1% de todas as empresas.

Em 2021, o setor privado contribuiu com 48,6% do comércio exterior, 56,5% dos investimentos em ativos fixos, 59,6% da receita fiscal, mais de 60% do PIB, mais de 70% das inovações tecnológicas e mais de 80% dos empregos urbanos.

O valor do comércio exterior das empresas privadas foi de 19 trilhões de yuans (USD 2,7 trilhões) em 2021, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior. Ele ultrapassou os 14,03 trilhões de yuans das empresas de investimento estrangeiro e 5,94 trilhões de yuans das empresas estatais.

As 500 maiores empresas privadas da China

O desempenho das 500 maiores empresas privadas da China está mais forte, com um aumento do limite de entrada por receita operacional de 20,2 bilhões de yuans em 2019 para 26,4 bilhões de yuans em 2021.

Elas também injetaram forte impulso de crescimento no comércio exterior. Seu valor de exportação dobrou de 121,2 bilhões de yuans em 2019 para 245,4 bilhões de yuans em 2021.

Em 2021, a receita total das 500 maiores empresas atingiu 38,3 trilhões de yuans, com lucro líquido de 1,73 trilhão de yuans. Elas contribuíram com pagamentos de tributos de 1,37 trilhão de yuans e geraram 10,9 milhões de empregos.

Mais de 60% das 500 maiores empresas se concentraram no setor secundário, e as fabricantes responderam por 60,2% das empresas e 58,8% das receitas.

Das 500 maiores empresas, 393 estão localizadas no leste da China, com 107 empresas da província de Zhejiang e 92 da província de Jiangsu. Sessenta empresas estão na lista da região central da China, 40 do oeste da China e sete do nordeste da China.

As 500 maiores empresas privadas da China promoveram a inovação tecnológica, e o número de patentes totalmente válidas subiu de 398.215 em 2019 para 633.922 em 2021. No ano passado, o número total de patentes válidas aumentou 53,6% em relação ao ano anterior, enquanto as patentes válidas internacionais aumentaram 474,7% em relação ao ano anterior.

As gigantes de tecnologia chinesas Huawei, Alibaba e Tencent foram os três principais investidores na maior parte da pesquisa e desenvolvimento em 2021, e seus investimentos atingiram 142,7 bilhões de yuans, 57,8 bilhões de yuans e 51,9 bilhões de yuans, respectivamente.

