CGTN: Si Ťin-pching ve svém novoročním projevu ocenil mimořádné úsilí obyčejných lidí

PEKING, 2. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Obyčejní Číňané, od zdravotníků po poslíčky, od komunitních pracovníků po sousedy, se snaží a podávají pomocnou ruku ostatním, aby se vyrovnali s nejnovější vlnou infekce onemocnění COVID-19 v zemi.

Čína s mimořádným úsilím překonala bezprecedentní obtíže a výzvy v boji proti pandemii, konstatoval v sobotu čínský prezident Si Ťin-pching ve svém novoročním projevu pro rok 2023.

Úředníci i široká veřejnost, zejména zdravotníci a komunitní pracovníci, během celé krize statečně plnili své povinnosti, ocenil Si.

„Pro nikoho z nás to nebylo snadné," prohlásil a vyzval občany, aby vynaložili na zvládnutí situace mimořádné úsilí.

Lidé na prvním místě, život na prvním místě

V roce 2022 Čína s ohledem na stále se vyvíjející situaci pokračovala v optimalizaci své reakce na pandemii onemocnění COVID. S ohledem na další mutace viru, popularizaci očkování a hromadění zkušeností s prevencí a kontrolou Národní zdravotní komise v prosinci uvedla, že v zemi byla zahájena zcela nová fáze prevence a kontroly epidemie.

Čína přešla od prevence infekce k léčbě a zavedla řadu opatření, která mají zlepšit dostupnost lékařské péče a léků, zlepšit zdravotní služby pro starší lidi a další zranitelné skupiny, urychlit očkování a posílit zdravotnickou infrastrukturu ve venkovských oblastech.

Jak uvádí data ze Společného preventivního a kontrolního mechanismu Státní rady proti COVID-19, posilovací dávku vakcíny obdrželo k datu 13. prosince sedmdesát procent osob starších 60 let, přičemž k 24. březnu bylo v této věkové skupině populace naočkováno necelých 53 procent.

Uvolnění reakční politiky v roce 2022 navíc přichází poté, co se Číně podařilo účinně zareagovat na pět globálních vln COVID a zabránit rozsáhlým infekcím původním kmenem viru i jeho variantou Delta, které jsou relativně patogennější než ostatní varianty.

„Od prvního útoku onemocnění COVID-19 pro nás byli po celou dobu na prvním místě lidé a životy," prohlásil Si během svého novoročního projevu.

„Na základě vědecky podloženého a cíleného přístupu jsme přizpůsobili naši reakci na pandemii onemocnění COVID aktuálnímu vývoji situace, abychom v co největší míře ochránili životy a zdraví lidí," dodal.

V Číně jsou počty případů závažného průběhu a úmrtí na následky onemocnění COVID-19 jedny z nejnižších na světě. Průměrná délka života Číňanů se i za probíhající pandemie nadále zvyšuje, a to ze 77,93 let v roce 2020 na 78,2 let v roce 2021.

Světlo na konci tunelu je na dohled

Od 8. ledna Čína v souladu se zákonem o prevenci a léčbě infekčních nemocí sníží stupeň opatření na prevenci tohoto onemocnění ze třídy A na třídu B. To v čínské politice reakce na epidemii představuje zásadní změnu. Země také od dnešního dne zruší karanténní opatření pro příchozí cestující.

Po oznámení nejnovějších úprav se v mnoha čínských online cestovních kancelářích prudce zvýšil počet vyhledávání a rezervací mezinárodních letů a hotelů, přičemž některé z nich dosáhly tříletých maxim, což naznačuje, že běžný život opět nabírá na obrátkách.

Dalším znamením, které podle odborníků předznamenává oživení spotřebního trhu v zemi v roce 2023, je opětovné otevření restaurací, nákupních center a kin po celé zemi, které hlásí rostoucí návštěvnost.

„Všichni projevují velkou odhodlanost a vytrvalost a světlo naděje na konci tunelu máme již na dohled," konstatoval Si během sobotního novoročního projevu.

„Pojďme společně vynaložit ještě intenzivnější úsilí, abychom celou situaci zvládli, protože vytrvalost a solidarita jsou ztělesněním vítězství."

